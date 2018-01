¿Sabes?, me encantan los reptiles. En un viaje reciente a Costa Rica, hice un recorrido por un puente sobre el río Tarcoles, un punto muy conocido para observar a "una multitud de cocodrilos"*, como lo describió un amigo. El puente (realmente un tramo elevado de la autopista con aproximadamente 46 cm de espacio para peatones) de verdad cumple lo prometido: lo que parecían troncos flotantes lentamente tomaron forma, y me di cuenta de que sólo eran más o menos 9 m los que me separaban de más de una docena de cocodrilos. Fue increíble.