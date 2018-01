La situación:

En 1999, una rubia que cantaba R&B sacó una canción sobre su amor por las tangas. Era una canción estúpida, pero una generación entera de adolescentes (como yo en ese entonces) salimos corriendo a comprar esa ropa interior dudosa, y los fines de semana caminábamos por la plaza con esas tiras entre nuestros traseros. A pesar de que tu amiga probablemente tenía tres años cuando salió esa canción, se le quedó ese gusto por la música de los 90 y por las tangas de hilo dental. Tú no tenías nada en contra de su amor por las tangas hasta que descubriste que no sólo las usa para salir al centro comercial sino que también se duerme con ellas. ¿Andar con tanga de día y de noche? No es muy saludable que digamos.