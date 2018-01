Una mañana estaba levantándome de la cama de mi novia, haciendo esfuerzos para llegar a tiempo al gimnasio, cuando de repente ella me preguntó si creía que el proyecto de los abdominales sería más fácil si estuviera soltero. No sabía si era solo una pregunta o una amenaza. Me explicó que ella estaba contenta con mi físico. Dijo que me veía cansado y estresado. Se preguntaba si lo que yo estaba haciendo era saludable y me preguntó si debía preocuparse. En respuesta, le di un beso en la frente. Tenía que irme. No quería perder mi cita con el entrenador.