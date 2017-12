Drogas no. ¿Por qué le has comprado un spinner a tu retoño? Has truncado un futuro prometedor con este objeto espeluznante. La hora del recreo, antaño avivada por el jolgorio de la chiquillada, es ahora un desfile de pequeños autómatas con la mirada perdida en la espiral que ruge sobre sus dedos. El eterno movimiento de este bicho giratorio no es excluyente, engulle a todos por igual en un vacío lovecraftiano. Quítale esa mierda de las manos a tu hijo, antes de que un día no muy lejano decida rebanarle el pescuezo al gato "porque así se lo ordenó el tito Spinner."