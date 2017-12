"Desde el día en que me desmayé por el detergente de la lavandería, cualquier fragancia sintética y, sobre todo, la mayoría de disolventes, pinturas, plásticos y gases me hacen enfermar. Me cuesta respirar, ver, hablar, pensar, caminar, y tengo dolores de cabeza terribles que duran de dos a doce horas. Desmayarme o dormir es lo único que me ayuda a salir de ese estado".