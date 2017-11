"Me mudé a Queens, y luego a Brooklyn, y me di cuenta de que me estaba mudando a barrios donde la gente me lanzaba la misma mirada de '¿por qué estás aquí?' que yo mismo le había lanzado a los recién llegados en West Village", aclara Moskowitz en una llamada telefónica. "Y eso hizo que me interesara en cómo funcionan los niveles de poder en una ciudad: que yo pudiera estar de un lado de la situación en un vecindario, y del otro lado en un barrio diferente".