Bueno, algunas cosillas sí que me han pasado. Una vez, por ejemplo, un generador se rompió. Otra vez, el piloto automático dejó de funcionar. Cuando más me asusté fue durante un aterrizaje en Bristol, donde iba de copiloto. Las pistas en Bristol son cortas y hay un barranco muy pendiente al final de las mismas. Además, ese día hacía aire y llovía, y al capitán se le pasó el mejor momento para aterrizar, así que nos quedamos sobrevolando la pista. Como no habíamos podido aterrizar a tiempo y teníamos todas las papeletas para caer por el barranco y estrellarnos, tuve que ponerme en el sitio del piloto e intentar aterrizar.

El piloto estaba petrificado, no podía moverse, y tuve que quitarle la mano de la palanca. Después de aterrizar, se deshizo en disculpas, así que no le di mayor importancia. Los pasajeros ni se enteraron de lo poco que nos faltó para estrellarnos.

¿Con cuántas azafatas de vuelo te has acostado?

Nunca me he acostado con ninguna y tampoco he practicado nunca sexo en un avión, pero lo que se dice de los pilotos y las azafatas es cierto. Cada día algún compañero me cuenta con quién se ha acostado la noche o el día anterior. En los vuelos de larga distancia, hay una cabina para que la tripulación duerma, y la gente siempre se mete ahí a practicar sexo. También he escuchado historias de capitanes que se lo montan con copilotos en la cabina.

¿El uniforme ayuda a la hora de llamar la atención de las mujeres?

Bueno, yo siempre intento llevar el uniforme muy limpio, y siempre me aseguro de que llevo los pantalones, la camisa y la corbata planchados. Pero después del trabajo, me quito el uniforme lo más rápido posible para no llamar demasiado la atención. Todo el mundo te mira cuando llevas el traje, tanto en el aeropuerto como en cualquier otro lugar. Las mujeres siempre me ignoran cuando estoy en bares y discotecas, pero de camino al aeropuerto todas se me quedan mirando.

¿Qué catástrofe puede pasar si no pongo el móvil en modo avión?

Si solo un pasajero no pone el móvil en modo avión, es muy improbable que pase algo, pero si más gente hace lo mismo cerca de la cabina, nosotros escucharíamos ruido en nuestros auriculares. Es un ruido mucho más fuerte que la radio y puede alterar nuestros dispositivos de navegación. No el GPS en sí, pero sí los dispositivos que tenemos para sustituir al GPS en caso de que pase algo.

Cuando el copiloto alemán Andreas Lubitz estrelló intencionadamente un avión de Germanwings en marzo de 2015, ¿tuvo ese suceso alguna repercusión en los pilotos

Yo no trabajo para una aerolínea alemana, pero soy alemán. Algunos de mis compañeros han hecho algunas bromas tontas sobre el tema. Una vez, estábamos sentados en la cabina y una azafata me preguntó si iba a estrellar el avión también. Seguramente lo dijo de broma, pero yo suelo tomarme este tipo de cosas muy en serio.

Cuando entras en un proceso de selección de cualquier compañía aérea, siempre pasas un test psicológico, que es lo que más peso tiene en dicho proceso

Creo que la compañía aérea Lufthansa, a la que Germanwings está asociada, debería haberse tomado más en serio las consecuencias que tuvo el accidente provocado por Lubitz. Ellos eran muy conscientes de los problemas mentales que padecía. Cuando entras en un proceso de selección de cualquier compañía aérea, siempre pasas un test psicológico, que es lo que más peso tiene en dicho proceso. Y a él lo contrataron, aunque ya tenía problemas por aquel entonces. Incluso llegó a faltar a la formación durante unos meses para tratar su depresión. La aerolínea nunca se disculpó por lo que pasó, y creo que deberían haberlo hecho.

¿Cómo te sientes al ser responsable de tantas vidas?

Está claro que es una gran responsabilidad, pero también es increíble el hecho de tener la autoridad de ordenar a los que están alrededor tuyo para asegurarte de que todo el mundo está bien. Tanto la tripulación de cabina como la de tierra deben hacer todo lo que tú digas. Y, cuando acabas la jornada, te sientes muy bien al pensar que podrían haber pasado muchas desgracias pero tú has conseguido traer a cientos de personas sanos y salvos a sus casas.

Publicado originalmente en VICE.com