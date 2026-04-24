Colombia

Masacre en Cúcuta deja tres muertos y asesinan a niña de 10 años en otra noche de terror

Cúcuta vivió una nueva jornada de violencia con una masacre en El Talento y el asesinato de una niña en el sector Cuberos. Las autoridades ofrecieron recompensa

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Homicidio - Colombia
- crédito Colprensa

Una nueva noche de violencia sacudió a Cúcuta con dos hechos que encendieron las alarmas de seguridad en la ciudad. Una masacre en el asentamiento El Talento dejó al menos tres personas muertas y otras tres heridas, mientras una niña de diez años fue asesinada a tiros dentro de su vivienda en otro sector del municipio, según información divulgada por Revista Semana.

Los dos ataques ocurrieron en medio de una jornada marcada por tensión y conmoción. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de los hechos, mientras la Policía anunció una recompensa para dar con los responsables.

El episodio que más estremeció a la ciudad fue la incursión armada en El Talento, donde hombres con armas de largo alcance irrumpieron en una vivienda y dispararon contra varias personas que estaban refugiadas allí. Según el reporte conocido, tres víctimas murieron en el lugar y otras tres fueron trasladadas a centros médicos en condición crítica.

Las primeras hipótesis apuntan a que los fallecidos eran personas desplazadas del Catatumbo que habrían llegado huyendo de la violencia en esa región. De acuerdo con información de inteligencia citada por las autoridades, algunas de las víctimas serían señaladas de haber pertenecido a las extintas Farc.

Homicidio - Colombia
- crédito Colprensa

“Al llegar al lugar de los hechos nos encontramos con tres cuerpos sin vida al interior de una casa, al parecer fueron ultimados con armas de largo alcance”, manifestó el teniente coronel Ricardo Conde, citado por Cúcuta Real y replicado por Revista Semana.

El oficial agregó que, según la información preliminar recolectada, las personas atacadas se encontraban refugiadas en esa zona luego de desplazarse por la violencia que golpea al Catatumbo. Ese detalle ha llevado a que las autoridades exploren posibles conexiones del ataque con dinámicas del conflicto armado en la región.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre.

Mientras avanzaban las investigaciones sobre ese hecho, otro crimen generó consternación en la ciudad. En el barrio Cuberos, sector La Tomatera, una niña de diez años murió luego de ser atacada con arma de fuego cuando permanecía sola en su vivienda.

Homicidio - Colombia
- crédito Colprensa

El asesinato de la menor elevó aún más la preocupación por la escalada violenta que golpea a Cúcuta. De acuerdo con las autoridades, la niña había sido dejada temporalmente por sus padres en la casa y fueron vecinos quienes, tras escuchar los disparos, alertaron a la Policía.

La menor fue trasladada de urgencia a la Unidad Básica Puente Barco Leonés, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El caso es materia de investigación para establecer si se trató de un ataque dirigido o si existen otros móviles detrás del crimen.

La coincidencia de ambos hechos en una misma noche profundizó la sensación de zozobra en una ciudad que ha venido enfrentando episodios recurrentes de violencia, especialmente en medio del deterioro del orden público en Norte de Santander.

Las autoridades analizan si la masacre de El Talento puede tener vínculos con disputas armadas derivadas del conflicto en el Catatumbo, una región que en los últimos meses ha sido escenario de ataques, desplazamientos y confrontaciones entre grupos ilegales.

En paralelo, el asesinato de la menor abrió nuevas preguntas sobre seguridad urbana y protección de la población civil, especialmente en sectores vulnerables donde persisten amenazas asociadas a estructuras criminales.

La racha violenta de este jueves dejó a Cúcuta bajo máxima tensión. Mientras avanzan las pesquisas y se refuerzan operativos, los dos hechos vuelven a poner sobre la mesa la crisis de seguridad que golpea a la región fronteriza.

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