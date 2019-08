– De Venezuela no queda nada de los años 80 y 90. No hay instituciones, ningún factor democrático en supervivencia, y no existe ninguna forma de control del poder. Los críticos, las revistas de turismo, son las que hablan de capitales gastronómicas. No hay una revista del mundo que hable de Caracas como un espacio para ir a hacer gastronomía. Uno no sabe qué va a ser de Venezuela una vez que pase la dictadura.