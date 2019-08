-Nunca he sido una persona de exponer mi vida personal ni sentimental en redes sociales. Estoy soltero, no hay chicas en mi vida en este momento. No significa que me aburra. No soy una persona que cuando ha estado con alguien diga "aquí está mi pareja para que la conozcan y mírenla desnuda y mírenla vestida". Yo no vendo eso porque la gente en mí no busca eso. Fíjate que la gente normalmente no me pregunta "¿y con quién estás?, ¿y eres gay o no eres gay?, ¿haces trío?", nada de eso. La gente más bien quiere reírse conmigo.