Esta revelación de Maduro se contradice con lo manifestado el lunes por Cabello. En el marco de un acto también en La Guaira, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista fue consultado sobre esta información por un periodista de la agencia The Associated Press (AP), la que divulgó la información el lunes. "No me pidas que yo te confirme lo que tú publicaste contra mí, o de mí o tu agencia. No me pidas porque eso no es sano (…) Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó. [Es] una mentira, una manipulación".