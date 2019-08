Ya parece que el líder chavista no sabe qué hacer con el Mayor General del Ejército Jesús Suárez Chourio, a quien sacó del Alto Mando Militar al pasar a retiro y sustituirlo en la Comandancia General del Ejército. Luego lo reincorporó como activo a la Fuerza Armada y lo nombró Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, que en realidad no tienen mayor poder militar y no es más que un club de oficiales sin funciones importantes. En el día de ayer lo ascendió al grado de General en Jefe imponiéndole el cuarto sol (la marca en el uniforme que indica el rango del militar).