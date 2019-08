—No hubiese defendido al régimen de Maduro, porque no es de izquierda. ¿Dónde se ha visto un régimen socialista donde la mayoría de la población está viviendo en estos niveles de marginalidad? El 87% de los venezolanos vive con un sueldo mensual por debajo de los 6 dólares, cuando los jerarcas del régimen son multimillonarios. Eso no es socialismo, no es nada que se le parezca. Por ejemplo, el socialismo soviético se derrumbó porque la burocracia vivía en mejores condiciones que los obreros. Pero no era una diferencia como la que hay ahora en Venezuela. Eso no es socialismo, ellos expropiaron y estatizaron las empresas, y las convirtieron en la nada. Las empresas que existen, no tienen nuevos modos de producción distintos al modelo capitalista. Entonces eso no tiene nada que ver con el socialismo. No creo que Miguel Otero Silva hubiera apoyado nunca una cosa como esta.