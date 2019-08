Dentro del universo de los profesionales, siempre pienso en ellos -los maestros-, porque siento que son los que menos posibilidades tienen de diversificar su trabajo. Los que hacen bien su tarea, se pasan la mitad del día en un colegio y después tienen que corregir exámenes y planificar la próxima clase, no sé de dónde sacan tiempo para vivir. No son como los contadores, los administradores o los periodistas, que por la naturaleza de sus trabajos pueden tener varias ocupaciones en simultáneo y no pasa nada. Los maestros están condenados a sufrir el maltrato de un Estado que les exige horario y calidad, pero no es capaz de pagarles lo suficiente para vivir con dignidad.