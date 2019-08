Además, el funcionario también destacó la creciente desconfianza entre las esferas chavistas. "Están como escorpiones en una botella, no confían en nadie, no saben quién está hablando con la oposición", aseguró. Además, resaltó que Maduro "vive en el Fuerte Tiuna, rodeado por cubanos, no se lo ve en la calle", por lo que consideró que "no es sostenible" un gobierno bajo estas condiciones.