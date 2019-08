Maduro, por su parte, ya no representa un factor de confianza para el zar ruso. Percibe que de un momento a otro el dictador podría volar hacia una isla, caer por maniobras internas del chavismo o diluirse en unas elecciones de las cuales no formaría parte. Incluso terminar preso como la mayoría de los dictadores de América Latina. Síntesis: no hay porvenir con el actual jefe de Miraflores. El futuro está en otro lado. O en otro nombre, mejor dicho.