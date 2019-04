Las cuentas de Rosneft no resisten análisis en la lejana Sudamérica. Ninguna empresa que rinda explicaciones a sus accionistas mantendría sus operaciones en un lugar inviable si no tuviera un soporte político superior y unos planes a largo plazo. Tanto la compañía como su director Sechin no están para derrochar fama. Ya fueron sancionados por el Departamento del Tesoro durante el intento de ocupación rusa de Ucrania.