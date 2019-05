En su sitio personal, se esfuerza para que su imagen no quede impregnada con olor a chavismo. "Samark López es un destacado empresario y filántropo venezolano. Desarrolla negocios innovadores, sirve a su comunidad y crea respeto y dignidad por las personas". También, en otro tramo de su descripción, plantea su misión hacia su país. "A menudo me he preguntado, ¿cómo podemos hacer de Venezuela un lugar mejor?". Por el momento su contribución no rinde frutos.