Al doctor José Alberto Marulanda Bedoya le ha costado cárcel y tortura, una corta relación de apenas tres meses con la capitana de navío Emmy Mirella Da Costa. Él es un reconocido traumatólogo y especialista en mano, hoy preso en la cárcel militar de Ramo Verde en Caracas, acusado de Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión, delitos absurdos porque no es militar, no portaba armas y no tenía acceso alguno a cuarteles venezolanos.