Y si la persecución del régimen no desalienta a los diputados, el chavismo confía en el método que implementó desde el día 1: el desfinanciamiento. Hace cuatro años que no hay presupuesto para el Parlamento. Los diputados no cobran, sus asesores tampoco, por lo que hace cuatro años que la Asamblea Nacional tiene que autogestionarse y ese agobio lo sienten especialmente los diputados de los estados más alejados de Caracas.