El diputado de Voluntad Popular (VP) también se refirió a las amenazas de las fuerzas chavistas contra su persona, su familia y entorno: "Me mataron a un escolta, me colocaron flores en el carro después, tengo dos amenazas de muerte, me anularon el pasaporte, retuvieron a mi hija en pleno proceso de negociación (…) Este es un régimen que está dispuesto a hacer muchas cosas, incluido asesinar diputados".