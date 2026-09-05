Entre abucheos, protestas y un desmayo, Sheinbaum presenta avances de gobierno en Colima, acusa de ‘prianistas’ a manifestantes

Protesta en evento de Claudia Sheinbaum en Colima, este sábado 5 de septiembre. Le gritan "¡Fuera!" mientras presentaba avances en su gobierno en el marco del Segundo Informe, y ella responde llamando a los manifestantes "prianistas"

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El evento de la presidenta Claudia Sheinbaum programado para este sábado 5 de septiembre en el estado de Colima se llevó a cabo con varias interrupciones por gritos, protestas de varios manifestantes y un desmayo de uno de los asistentes que fue atendido en ese momento.

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de su gobierno en el marco del Segundo Informe, sin embargo, se escucharon abucheos, protestas y gritos de “fuera” que interrumpieron varias veces su discurso.

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Abuchean a gobernadora de Colima y a Sheinbaum

Alrededor de las 10:30 de la mañana, dio inicio el evento programado para este sábado 5 de septiembre en el estado de Colima, como parte de la gira para presentar el Segundo Informe de Gobierno.

La primera en tomar el micrófono fue la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, sin embargo, desde su participación se escucharon gritos de protesta que comenzaron a interrumpir su mensaje. Se trató de una combinación entre gritos de reclamo y gritos de apoyo al gobierno, lo que generó una visible confusión en la gobernadora, quien no sabía si sonreír o pedir silencio.

Claudia Sheinbaum desde Colima

“Con mucho respeto a los compañeros que están allá atrás, entiendo que nos pedían un acercamiento con alguien del gabinete, que ya se acercó con ustedes, que les ha atendido y con mucho gusto vamos a reiterar también esa atención”, comentó la gobernadora ante la insistencia de los gritos, los cuales, a pesar de ello, persistieron.

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Una vez que la funcionaria estatal concluyó su mensaje, continuó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien intentó poner orden entre el público para someter a votación si se continuaba o no con el evento, pues prometió atender a los manifestantes después de la asamblea.

“Leo ahí una manta que dice que no están de acuerdo con la ampliación del Puerto de Manzanillo. Y lo que hacemos aquí es dialogar”, comentó la mandataria al tomar el micrófono. Posterior a ello, inició la votación “porque los puedo atender al final de la asamblea, al final del informe”, señaló la mandataria.

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La votación consistió en dos preguntas: ¿Quién opina que sigan gritando e interrumpan el evento? O bien, ¿quién opina que se guarde silencio y se atiendan las demandas al final? La respuesta final, según la elección democrática que aseguró la mandataria, fue continuar con el evento, no obstante, los abucheos continuaron.

Sheinbaum acusa de ‘prianistas’ a manifestantes

Pese a los múltiples gritos, la presidenta Claudia Sheinbaum continuó con su discurso. Habló sobre soberanía nacional y recordó su iniciativa para que las personas que aspiren a la presidencia de México tengan únicamente nacionalidad mexicana.

“No queremos ser colonia ni protectorado de ningún país, de ningún país extranjero”, afirmó ante los asistentes. Señaló que consideraba necesario establecer en la Constitución que un presidente o presidenta no tuviera doble o triple nacionalidad. “Solamente mexicano o mexicana para rendirle cuentas al pueblo de México y a la nación”, sostuvo.

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Después preguntó quién estaba en contra de la propuesta. En ese momento aludió a los manifestantes que mantuvieron los gritos durante su presentación: “A lo mejor los que gritan por ahí, ¿no?”.

Posterior a ello, cuando Sheinbaum recordó episodios de los gobiernos del PRI y el PAN, donde habló sobre el proceso de privatización y las múltiples deudas acumuladas durante esos años, comenzaron a escucharse los gritos, cada vez más claros, de “¡Fuera!“.

Ante ello, Sheinbaum pidió evitar confrontaciones y rechazó que se respondiera con violencia. “No, no, no. Nada de violencia, nada, nada, nada de eso. Son muy irrespetuosos”, señaló y agregó que van a seguir el evento y fingir “que no están ahí” los manifestantes.

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“Así es el PRIAN. Seguro pertenecen al PRIAN, aquí de infiltrados”, afirmó la mandataria. “Porque si fuera una demanda legítima, estarían de acuerdo en reunirnos para atender lo que están pidiendo, ¿verdad?”, planteó.

Sheinbaum aseguró que no respondería a las provocaciones y retomó su exposición sobre los gobiernos anteriores. “Yo creo que les duele cuando se recuerda el pasado, por eso gritan así de fuerte”, expresó antes de continuar con el informe.