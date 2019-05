Durante un discurso en la sede de Colegio de Ingenieros de Caracas, el presidente interino de Venezuela reconoció que hay representantes de la oposición en Oslo, pero aclaró que no se prestarán a "ningún tipo de negociación falsa": "Lo dije el martes y lo repito hoy, sí hay unos enviados a Noruega. Pero no nos vamos a prestar a ningún tipo de negociación falsa, que no dirija al cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres".