Urgencias en clínicas y hospitales de Medellín operan con una saturación promedio del 160%, según Secretaría de Salud

Las urgencias de Medellín operan con una saturación promedio de 160%, según la Secretaría de Salud - crédito Colprensa

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Las urgencias de Medellín operan con una saturación promedio de 160%, según la Secretaría de Salud, en un escenario agravado por las deudas y las trabas en la contratación de la Nueva EPS, mientras pacientes de otros municipios de Antioquia llegan a la ciudad en estado grave y presionan aún más la red hospitalaria.

El dato más crítico lo reportó la clínica Universitaria Bolivariana: su ocupación llegó a 254% el miércoles 2 de septiembre en la atención materna, con impacto en urgencias, cirugía y hospitalización. La institución ya había advertido este panorama desde finales de julio.

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La presión también alcanza a la clínica CES, que informó una sobreocupación del 150% en urgencias. En agosto, ese mismo centro médico ya había alertado que el nivel de ocupación había llegado a 176%.

La Secretaría de Salud confirmó además que hay centros médicos de la capital antioqueña que ya superan el 200% de su capacidad. El problema no se limita a una institución: afecta de forma transversal la atención de urgencias en la ciudad.

La llegada de pacientes de otros municipios agrava la sobrecarga

La red hospitalaria de Medellín enfrenta presión por deudas, trabas en la contratación de la Nueva EPS y la llegada de pacientes de otros municipios de Antioquia - crédito Colprensa/El Colombiano

Parte del colapso se explica porque en varios municipios del departamento no hay atención suficiente y los pacientes están siendo remitidos a Medellín en condiciones muy graves. Esa derivación concentra la demanda en la red local y eleva la presión sobre hospitales y clínicas.

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Las dos instituciones mantienen abiertos sus servicios, pero están aplicando priorización clínica. Eso significa que los pacientes con cuadros más graves reciben atención primero y que quienes presenten condiciones menos urgentes pueden enfrentar esperas más largas.

Ese impacto ya se refleja en la experiencia de los usuarios. En Urgencias de Sura, un paciente registró filas extensas y tiempos de espera de entre 4 horas y 8 horas o más.

En ese video, el usuario describió la escena así: “Mujeres embarazadas en el piso porque no tienen ni siquiera una infraestructura donde puedan estar las personas. Tiempos de espera de 4 horas llevamos nosotros. Miren cómo se encuentra de colapsado, aproximadamente creo que 200 personas se encuentran en el lugar”, según reveló Blu Radio.

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El precandidato a la Asamblea de Antioquia Santiago Alvarán publicó un video en sus redes sociales en el que se evidencia la dificultad que tienen los usuarios del sistema de salud para acceder a urgencais - crédito @SALVARANM/X

Así mismo, el precandidato a la Asamblea de Antioquia Santiago Alvarán también publicó otro video en el que se ve a una persona que manifiesta un dolor intenso tirado en el piso, hasta que los enfermeros lo atienden y lo suben a una camilla.

También expresó su molestia con las deficiencias en el servicio de salud ofrecido por clínicas y hospitales: “Quejas respecto a la atención en la clínica CES de Medellín, pacientes con 6 - 12 horas de espera en ese centro de atención médica. Eso fue lo que dejó el mentecato @petrogustavo, fundido un sistema de atención que era calificado como el mejor”.

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Las clínicas recomiendan acudir primero a la IPS básica si no es una emergencia

Imagen de referencia,. La Clínica Universitaria Bolivariana reportó una ocupación de 254% en atención materna, con impacto en urgencias, cirugía y hospitalización - crédito Colprensa/El Colombiano

La Clínica Universitaria Bolivariana pidió a las personas que necesiten atención médica y cuya condición lo permita acudir inicialmente a su IPS básica para una valoración oportuna. La institución considera que esa ruta puede ayudar a reducir la presión sobre los servicios hospitalarios con mayor ocupación.

La recomendación no aplica para urgencias reales. Las clínicas insistieron en que cualquier persona con una emergencia médica debe presentarse de inmediato en el servicio correspondiente para recibir valoración y atención.

La Clínica CES también pidió paciencia y respeto hacia médicos, profesionales y demás colaboradores mientras enfrenta el aumento sostenido de pacientes. El centro atribuyó la situación, otra vez, al incremento constante de la demanda de atención.

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De acuerdo con lo informado por las instituciones, no habrá cierre de servicios por ahora. Ambas continúan atendiendo mientras gestionan una demanda que ya supera su capacidad habitual en áreas como obstetricia, urgencias, cirugía y hospitalización.

La Secretaría de Salud de Medellín está a la espera de un plan de choque del Gobierno Nacional para responder a la contingencia que afecta la red hospitalaria de la ciudad, con especial impacto en las salas de urgencias.