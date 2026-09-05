España

Detienen a un matrimonio en Torrelavega tras encontrar al padre de ella muerto desde hacía meses y en “condiciones deplorables”

El caso salió a la luz después de que una trabajadora del centro de salud alertase de que el anciano llevaba tiempo sin acudir a sus revisiones médicas

Detienen a un matrimonio en Torrelavega tras encontrar al padre de ella muerto en “condiciones deplorables”. (Europa Press)
Detienen a un matrimonio en Torrelavega tras encontrar al padre de ella muerto en “condiciones deplorables”. (Europa Press)
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La Policía Local de Torrelavega detuvo este viernes a un matrimonio después de localizar en su vivienda, situada en el barrio de Torres, el cadáver del padre de la mujer. El hombre, de 88 años, llevaba aparentemente varios meses muerto en una de las habitaciones del domicilio, aunque no se descarta que el fallecimiento se hubiera producido incluso hace más tiempo.

El caso salió a la luz después de que una trabajadora del centro de salud Dobra alertase de que el anciano llevaba tiempo sin acudir a sus revisiones médicas. Los agentes acudieron entonces a la vivienda y se encontraron con unas condiciones que dificultaron incluso el acceso al inmueble.

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El concejal de Seguridad Ciudadana de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, explicó a EFE que “casi no se podía abrir la puerta” debido a las “condiciones deplorables” en las que vivía la pareja, de entre 50 y 60 años. En el interior, los policías localizaron el cuerpo del hombre, sin signos aparentes de violencia.

Policía Nacional durante un registro en Torrelavega. (Juanma Serrano/Europa Press)
Policía Nacional durante un registro en Torrelavega. (Juanma Serrano/Europa Press)

Una vivienda que llamó la atención de los agentes

El estado del domicilio se convirtió en uno de los principales elementos del caso. La vivienda presentaba una importante acumulación de basura y enseres, con indicios compatibles con un posible síndrome de Diógenes. Esa situación habría dificultado notablemente el acceso de los agentes al inmueble. Las primeras informaciones apuntan a que la muerte se produjo hace meses, aunque la investigación todavía debe determinar cuánto tiempo llevaba exactamente fallecido. Será la autopsia la que establezca la fecha y las circunstancias del fallecimiento.

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Dos hipótesis sobre la mesa

La investigación trata ahora de aclarar por qué el cuerpo permaneció tanto tiempo en la vivienda. Una de las posibilidades que se baraja es que el matrimonio ocultara el fallecimiento para continuar cobrando la pensión del hombre.

Pero esa no es la única hipótesis. Pérez Noriega tampoco ha descartado que detrás de lo ocurrido pueda existir una situación relacionada con la salud mental y con las condiciones en las que vive la pareja. “No es tanto el móvil económico, como las condiciones en las que viven”, ha señalado el concejal. Por el momento, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada y la investigación continúa abierta.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

El matrimonio, en libertad a la espera de declarar

Tras la intervención de la Policía Local, el caso pasó a manos de la Policía Nacional y de la autoridad judicial, que serán quienes tengan que determinar qué ocurrió y si existe algún tipo de responsabilidad penal por parte de los residentes en la vivienda.

El matrimonio quedó en libertad durante la mañana de este sábado, aunque ambos deberán comparecer ante el juzgado el próximo lunes. Mientras tanto, continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte y el tiempo que el cadáver permaneció en el domicilio.

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