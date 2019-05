Le pregunto si lo considera con el talento para montar una operación como la del 30A. "Creo que tiene talento para esconder sus verdaderas intenciones y para tratar de imponer su criterio. Te hace sentir cómodo a su lado. Creo que tiene mucha habilidad para engañar a cualquiera". Insisto en preguntar si tiene tanta habilidad para organizar una operación con miras a derrocar a Maduro y de inmediato responde: "no, no. Él tiene habilidad para engañar, más no para planificar. Fíjate, la mayor habilidad de un militar es la planificación y por eso se hace tanto énfasis en la enseñanza de los procedimientos para la preparación de las operaciones. Él no tiene mucha capacidad para eso. Incluso podría terminar siendo un doble agente".