El líder opositor afirmó que "la dictadura se va a acabar" y aseguró que no tiene miedo de volver a la cárcel. "Estuve dos años aislados, sufriendo tortura. La cárcel es un infierno, yo no quiero volver, pero tampoco le tengo miedo, estén seguros, como no le tengo miedo a Maduro", afirmó.