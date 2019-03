—Tengo todas las posibilidades para vivir afuera. Lugares a dónde llegar, trabajo, recursos. Pero no tendría la sensación de que puedo ser útil y estar al servicio de algo. He vivido la crisis venezolana desde niño y entiendo lo que pasa en Venezuela. Debo mis competencias profesionales a este contexto, y este problema es mi problema. Es una misión, es mi trabajo y es lo que me da sentido. Irme a otro país me permitiría tener tranquilidad y otras certezas, pero no me daría lo que me hace y me identifica.