"Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente (a) nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país (…) que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria", señaló el presidente interino de Venezuela.