"El Uruguay ha firmado los compromisos democráticos en el sistema interamericano y en el Mercosur, no es neutral en la defensa de la democracia, no lo ha sido nunca y no hablar claro en este tema no es mantener una posición tradicional del país sino lo contrario", afirmó el ex mandatario sobre la decisión del Gobierno de Tabaré Vázquez de no condenar a lo que considera una "dictadura".