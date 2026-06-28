Declaración de renta en 2026: la Dian dispuso una herramienta para que las personas confirmen si deben cumplir la diligencia o no

La Dian implementó herramientas digitales para que a las personas naturales y jurídicas se les haga más fácil hacer la declaración de renta 2026 - crédito @SenadoGOV/X

La declaración de renta 2026 para personas naturales en Colombia ya tiene fechas definidas y dependerán de los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía o del Número de Identificación Tributaria (NIT). Para 2026, las personas naturales deberán presentar la declaración entre el 12 de agosto y el 26 de octubre.

La cuenta regresiva ya está en marcha con el calendario fijado por la Dian para el año gravable 2025. La entidad precisó que las fechas se asignan por terminación del documento y que los primeros vencimientos llegarán para 01 y 02 el 12 de agosto. El cierre del calendario será el 26 de octubre para los que tengan cédula o NIT terminados en 99 y 00.

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Antes de revisar el vencimiento, la primera verificación es si existe o no obligación de declarar. Para esa consulta, la entidad habilitó una herramienta en línea que permite saber si hay una declaración sugerida disponible.

Haber tenido consumos por más $69.719.000 en tarjetas de crédito hace que una persona deba declarar renta en 2026 - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El acceso se hace desde el portal oficial https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/. Allí, el ciudadano debe ingresar su número de cédula o NIT para revisar si aparece esa declaración sugerida y parte de la información tributaria vinculada a su documento. Debe tener en cuenta que se le hacen varias preguntas de seguridad sobre fondos de pensión, créditos, relación laboral u otras.

La entidad advirtió que esa información no reemplaza la revisión del contribuyente. Aunque el sistema muestre datos asociados, la responsabilidad sobre lo reportado sigue en cabeza del ciudadano y la Dian recomendó validar cada dato antes de presentar la declaración.

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Topes de la Dian para saber si está obligado a declarar

La declaración que se presenta en 2026 corresponde al año gravable 2025. Deben declarar las personas naturales que durante ese período hayan superado al menos uno de los topes fijados por la entidad, entre los que están:

Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000, equivalentes aproximadamente a 1.400 UVT.

Haber tenido consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos totales superiores a $69.719.000, equivalentes aproximadamente a 1.400 UVT.

Haber hecho consignaciones, depósitos e inversiones financieras superiores a $69.719.000, equivalentes aproximadamente a 1.400 UVT.

Tener un patrimonio bruto superior a $235.683.000 o 4.500 UVT.

La declaración de renta es clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito Dian

Presentar la declaración no significa, por sí solo, que haya impuesto por pagar. Al aplicar deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios y retenciones, el resultado puede incluso quedar en saldo cero.

Las ayudas y capacitaciones antes del vencimiento

La Dian también puso en marcha una estrategia de acompañamiento para la temporada tributaria. El plan contempla diez transmisiones en vivo entre el 17 de junio y el 19 de agosto de 2026, todos los miércoles a las 3:00 p. m., por medio de sus redes sociales oficiales y canales institucionales.

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Según explicó la entidad, estas jornadas buscan “reforzar los conocimientos y resolver dudas de quienes deben declarar renta, promoviendo un servicio de acompañamiento más claro, accesible y oportuno”. Los espacios estarán a cargo de especialistas de la entidad.

Las primeras sesiones se concentran en las dudas más frecuentes del proceso. El ciclo abrió con “Renta 2025: arranque sin enredos” y la segunda jornada se enfocará en “¿Está obligado a declarar renta? Salga de la duda aquí”.

No declarar renta en la Dian cuando es obligatorio genera multas o sanciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cronograma también incluye:

Espacios sobre cálculo de impuestos: esas sesiones abordarán ingresos provenientes del trabajo, rentas de capital, actividades comerciales, pensiones y dividendos.

Jornada sobre casos que suelen generar consultas adicionales: allí entran situaciones como la venta de bienes, la recepción de herencias o la obtención de premios, que pueden tener efectos en la declaración según las condiciones de cada caso.

Componente digital: tendrá un lugar central en esa agenda previa al vencimiento. El 22 de julio habrá una sesión sobre herramientas de apoyo para contribuyentes, y el 29 de julio y el 5 de agosto se desarrollarán jornadas específicas sobre Ayuda Renta.

Respuestas a las preguntas más frecuentes de esa etapa: se programó sesión para el 12 de agosto, justo el día en que empiezan los primeros vencimientos, con respuestas a las preguntas más frecuentes de esa etapa. El cierre llegará el 19 de agosto con la jornada “Proteja su información durante la temporada de renta”.

Con ese esquema, la autoridad tributaria concentró información práctica antes y durante el inicio de los plazos. El objetivo es que los contribuyentes lleguen a agosto con más elementos sobre sus requisitos, las herramientas digitales disponibles y los pasos para cumplir a tiempo.

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