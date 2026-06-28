México

Cómo cuidar tu planta de sábila para que dé hojas más carnosas y llenas de gel

Su resistencia, su uso para irritaciones leves y la facilidad para mantenerla en interiores o patios la vuelven una opción práctica para quienes buscan una especie útil sin demasiadas complicaciones

Guardar
Google icon
Primer plano de una hoja de aloe vera abierta que muestra su gel sobre una mesa de madera, con guijarros y un invernadero soleado de fondo.
La sábila o aloe vera se adapta con facilidad a hogares mexicanos, pero su cultivo requiere controlar riego, luz y sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sábila, conocida por sus propiedades medicinales y su fácil adaptación en hogares mexicanos, es una de las plantas suculentas más populares.

Su cultivo, aunque sencillo, requiere atención en aspectos clave como el riego, la luz y el tipo de sustrato.

Con los cuidados adecuados, es posible mantener una sábila vigorosa, de hojas carnosas y llenas de gel, lista para aprovechar sus beneficios en casa.

Un interior luminoso con múltiples plantas de aloe vera en macetas de terracota junto a ventanas de madera. Un gato atigrado duerme en un sillón.
La luz solar directa por al menos 6 horas al día ayuda a que el aloe produzca hojas más carnosas y llenas de gel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los cuidados que hacen que tu planta de sábila dé hojas más carnosas y llenas de gel

Para que tu aloe (sábila) produzca hojas más carnosas y llenas de gel, considera estos cuidados esenciales:

  • Luz solar: Coloca tu aloe en un lugar donde reciba luz solar directa al menos 6 horas al día. Si está en interior, busca la ventana más iluminada.
  • Riego: Riega solo cuando la tierra esté completamente seca. Un exceso de agua provoca raíces blandas y hojas delgadas. En época de calor, puede requerir riego cada 7-10 días; en frío, cada 2-3 semanas.
  • Drenaje: Usa una maceta con orificios y sustrato para suculentas. Evita que el agua se estanque.
  • Nutrientes: Abona una vez al mes en primavera y verano con fertilizante líquido para suculentas o cactus, en dosis baja.
  • Temperatura: Mantén la planta en un rango de 18°C a 30°C. Protégela de heladas y corrientes frías.
  • Maceta: Si la planta crece mucho, transplántala una vez al año para que las raíces tengan espacio.
  • Poda: Retira hojas viejas o secas desde la base para estimular crecimiento de nuevas hojas carnosas.
  • Evita estrés: No cambies de lugar la planta frecuentemente ni la expongas a cambios bruscos de temperatura o luz.
Infografía con texto e ilustraciones sobre el cuidado del aloe vera, incluyendo luz solar, riego, drenaje, abono, temperatura, trasplante, poda y estrés.
Una infografía de Infobae detalla los cuidados esenciales para lograr que las hojas de aloe vera crezcan carnosas y llenas de gel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tener una planta de aloe vera en el hogar

Estos son algunos de los principales beneficios de tener una planta de aloe vera en el hogar:

  • Cuidado de la piel: El gel de aloe ayuda a aliviar quemaduras leves, irritaciones, picaduras de insectos y heridas menores.
  • Purificación del aire: El aloe vera contribuye a mejorar la calidad del aire interior al absorber compuestos como el formaldehído y el benceno.
  • Hidratante natural: El gel puede usarse como hidratante para la piel y el cabello.
  • Decoración: Es una planta resistente y atractiva que da un toque verde a cualquier espacio.
  • Fácil mantenimiento: Requiere pocos cuidados, lo que la hace ideal para quienes inician en la jardinería.
  • Alivio digestivo: Bajo supervisión médica, el jugo de aloe puede usarse en pequeños casos para aliviar molestias digestivas.
Una persona aplica el gel de una hoja de sábila verde sobre una quemadura en su antebrazo, con un cuenco de gel de aloe vera en una mesa de madera.
Una persona aplica gel fresco de sábila directamente sobre una quemadura superficial en su brazo, utilizando la planta para aliviar el dolor y promover la cicatrización natural de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las principales causas que pueden matar a tu planta de aloe vera

Las principales razones que pueden provocar la muerte de una planta de aloe vera son:

  1. Exceso de riego El aloe vera es una suculenta y no tolera el encharcamiento. El exceso de agua pudre las raíces y favorece la aparición de hongos.
  2. Falta de drenaje Si la maceta no tiene orificios o el sustrato es muy compacto, el agua no drena bien. Esto causa acumulación de humedad y pudrición radicular.
  3. Poca luz solar El aloe vera necesita varias horas de luz directa al día. La falta de luz provoca que la planta se debilite, se alargue y pierda color.
  4. Frío extremo Las temperaturas por debajo de 10°C afectan al aloe vera. El frío intenso marchita sus hojas y puede matarla si se expone demasiado tiempo.
  5. Plagas y enfermedades Cochinillas, pulgones, hongos y bacterias atacan al aloe, sobre todo si está débil o en condiciones inadecuadas.
  6. Uso de tierra inadecuada Un sustrato muy rico en materia orgánica o arcilloso retiene demasiada agua. Lo ideal es tierra para cactus o mezclar tierra con arena.
  7. Abono excesivo El exceso de fertilizante puede quemar las raíces. El aloe vera requiere pocos nutrientes y solo en pequeñas cantidades.
  8. Cortes o daños físicos Cortes mal realizados o golpes pueden infectar la planta y provocar pudrición.

Si se cuida con riego moderado, buena luz y tierra drenante, el aloe vera suele ser una planta resistente y fácil de mantener.

Temas Relacionados

aloe verasábilaplantashogarjardineríamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 28 de junio: afectaciones en Paseo de la Reforma e Hidalgo por evento religioso

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 28 de junio: afectaciones en Paseo de la Reforma e Hidalgo por evento religioso

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

Los fans tendrán hora límite para salvar a su favorito

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

Carlos Ballarta y Abelito dan voz en la nueva aventura ‘Minions y Monstruos‘: una carta de amor a Hollywood

En entrevista con Infobae, ambos contaron su experiencia interpretando a Dort y a Goomi en la nueva entrega, que llegará a las salas mexicanas el 1 de julio

Carlos Ballarta y Abelito dan voz en la nueva aventura ‘Minions y Monstruos‘: una carta de amor a Hollywood

Tres bebidas detox fáciles de preparar para el desayuno

Descubre cuáles bebidas matutinas cuentan con respaldo de especialistas en salud y cómo pueden aportar beneficios reales a tu rutina diaria

Tres bebidas detox fáciles de preparar para el desayuno

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este domingo con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Estrategia de Sheinbaum está funcionando: ONU destaca disminución de muertes en Norteamérica por sobredosis de fentanilo

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

Atacan a balazos el autobús del cantante Memo Garza en Puebla: un miembro de la agrupación resultó herido

Cuáles son las funciones de la División de Operaciones Fronterizas en Sonora, la unidad a la que EEUU donó 34 patrullas

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

Carlos Ballarta y Abelito dan voz en la nueva aventura ‘Minions y Monstruos‘: una carta de amor a Hollywood

¿Cuándo se estrena “Moscas”, la nueva película del director de “Temporada de patos”?

Alfredo Adame revela una imagen del pasado con Mary Paz Banquells y provoca especulaciones

Apio Quijano rompe el silencio y confirma su identidad en pleno concierto del Pride con Kabah: “De mis mejores decisiones”

DEPORTES

Julio Ibáñez festeja la eliminación de Sudáfrica en el Mundial luego de su detención: “Se les borró la sonrisa”

Julio Ibáñez festeja la eliminación de Sudáfrica en el Mundial luego de su detención: “Se les borró la sonrisa”

Keylor Navas es nominado al balón de oro Liga MX por su éxito con Pumas

¿Por qué se aplazará la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Pumas Femenil rompe el mercado con dos fichajes de talla internacional

México usará el color verde para su partido contra Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026