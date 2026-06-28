Capturan a cabecilla y seis integrantes del Clan del Golfo en Antioquia tras operación militar

Los capturados fueron llevados a Medellín para su judicialización - crédito Ejército Nacional

En la vereda El Sinaí, municipio de Pueblorrico, departamento de Antioquia, las fuerzas militares capturaron a seis integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, entre ellos a Edwin Román Velásquez Valle, alias Chibolo, señalado como cabecilla de la subestructura que opera en el suroeste antioqueño.

La acción tuvo lugar el 28 de junio de 2026 y se realizó en el despliegue de la Operación Militar Jeremías, desarrollada dentro de la Operación Themis MDN.

El operativo contó con la participación conjunta de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Bamma7, la coordinación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y el apoyo en planeamiento de la Dirección de Inteligencia y Operaciones Especiales del Ejército (Dioee).

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Según información oficial, durante la intervención fueron incautados material de guerra, elementos de intendencia y estupefacientes.

Las autoridades señalaron que esta ofensiva forma parte de una estrategia sostenida para debilitar las estructuras delictivas en municipios como Tarso, Pueblorrico y Jericó.

“Seguimos adelantando operaciones militares para neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil”, informaron fuentes militares.

El operativo se realizó tras la circulación de un panfleto atribuido al Clan del Golfo con señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín, que provocó un amplio rechazo en Antioquia y en todo el país.

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El volante cuestionó publicaciones del comunicador sobre las actividades de ese grupo armado ilegal y advirtió: “El periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”.

Seis integrantes del Clan del Golfo capturados tras operativos militares en Antioquia - crédito Ejército Nacional

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y entidades estatales calificaron el panfleto como un acto de intimidación. La Defensoría del Pueblo rechazó los señalamientos y destacó que ningún grupo al margen de la ley está facultado para condicionar el trabajo periodístico. “Aunque en el documento se afirma que se respeta la libertad de prensa, el contenido tiene efectos intimidatorios”, señaló la entidad, que además pidió activar medidas de protección y una evaluación de riesgo urgente para el periodista.

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La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) expresó su preocupación y advirtió que estos hechos afectan directamente la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a información independiente. Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) consideró que “este tipo de comunicados, aun cuando incluyan aclaraciones posteriores, pueden representar un riesgo para quienes ejercen el periodismo en zonas de conflicto”.

Abelardo de la Espriella pidió remitir información sobre negociaciones con el Clan del Golfo a autoridades de EE. UU.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, a través de un comunicado, pidió que toda la información relacionada con las negociaciones entre funcionarios del gobierno saliente y el Clan del Golfo sea remitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su evaluación.

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La instrucción, dirigida a su vicepresidente y coordinador del Comité de Empalme Anticorrupción, José Manuel Restrepo, incluye promover acciones jurídicas e institucionales ante los graves hechos revelados en las últimas semanas.

“Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El próximo jefe de Estado también solicitó evaluar la presentación de denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que correspondan ante las autoridades competentes, así como analizar la situación del ex alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señalado directamente en las denuncias.

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Adicionalmente, De la Espriella instruyó a Restrepo para que, si la naturaleza de los hechos lo amerita, se informe a organismos internacionales cuando puedan estar en juego obligaciones internacionales del Estado colombiano.

“El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta”, remarcó el presidente electo.