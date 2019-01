– Sargento, ¿nos puede decir qué está pasando en este momento?

– Me están llevando detenido, me están llevando detenido

– ¿A usted lo están tomando detenido?

– Sí señor, el comandante de la Guardia Nacional y el comandante de las FAES me están llevando detenido (…) ¡Ya va, ya va, cuidado!