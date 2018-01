"Estamos comenzando enero en Cáritas casi con los inventarios agotados del suplemento nutricional que repartimos, y no sabemos cuándo los podremos reponer ni cuándo podremos traer los que tenemos afuera porque no tenemos acceso a divisas, la desnutrición será cada vez mas severa", advirtió, al tiempo de señalar que los pronósticos de los analistas para la situación venezolana no son buenos.