Hoy día las únicas cifras actualizadas acerca de ambas enfermedades son publicadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y activistas, explica Pizarro. "A este gobierno no le interesa publicar las cifras oficiales, tienen más de tres meses que no proveen tratamiento a los pacientes. Desde julio ni el Ministerio de Salud ni clínicas, ni hospitales tienen insumos para diagnosticar y medicar a quienes sufren estas enfermedades. Quienes gobiernan creen que ocultando la realidad solucionan los problemas", aseguró en un comunicado difundido por El Nacional.