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La hipopótama que conquistó internet en 2017 enfermó tras comer un gorro infantil que cayó accidentalmente en su recinto.

Fiona, la hipopótama que conquistó internet en 2017 mientras los cuidadores del zoológico compartían su progreso de cría prematura a princesa del Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati, murió el jueves. Tenía 9 años.

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La querida hipopótama se comió un gorro tejido de niño hace unas dos semanas luego de que este cayera accidentalmente en su recinto. A medida que el zoológico realizaba una serie de procedimientos para salvar a Fiona, a quien los veterinarios no pudieron operar debido a su tamaño, su apetito comenzó a disminuir.

"A pesar de los múltiples intentos de sacar el gorro de su sistema, al final fue demasiado para superarlo", dijo el zoológico en una publicación en redes sociales el jueves. "El equipo realizó los cuidados de apoyo necesarios hoy, en un intento de salvarla, pero no tuvo éxito y no se recuperó".

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El alcalde Aftab Pureval habló sobre la importancia de la hipopótama para la ciudad de Cincinnati en una publicación en redes sociales el jueves.

"Fiona fue un símbolo de perseverancia y alegría en Cincinnati", escribió. "Nuestra ciudad tiene el corazón roto, pero no podríamos estar más agradecidos de que formara parte de nuestras vidas y de nuestra comunidad en general".

La hipopótama del Nilo nació en el frío de enero de 2017, seis semanas antes de su fecha de nacimiento prevista. Nadie esperaba que sobreviviera.

Pesaba solo 13 kilogramos (la mayoría de los hipopótamos viables pesan entre 25 y 54 kilogramos al nacer) y se le mantuvo bajo observación constante. Los hipopótamos suelen vivir de 35 a 50 años.

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Casi a diario surgía una nueva crisis de salud, y casi todos los días el equipo del zoológico de Cincinnati informaba a una creciente legión de admiradores que animaban con entusiasmo su recuperación. Su tratamiento incluyó visitas de enfermeras del Hospital Infantil de Cincinnati, quienes ayudaron a administrarle líquidos por vía intravenosa en sus diminutas venas.

El internet se deleitaba cuando Fiona holgazaneaba, cuando se echaba gases, cuando su cuerpo de tanque se balanceaba en el agua, cuando se colaba en una propuesta de matrimonio. Era la fionamanía.

Palabras como "reina atrevida, imperturbable y libre de problemas" se usaron para describir a una cría de hipopótamo sin pestañear. Fiona tenía su propio programa de telerrealidad en Facebook, y es el tema de una serie de libros infantiles.

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La etiqueta #teamfiona había resurgido en los últimos días mientras el zoológico actualizaba a sus admiradores, jóvenes y mayores, sobre su progreso.

A medida que Fiona crecía, el zoológico de Cincinnati recibió una afluencia de visitantes, ansiosos por echar un vistazo a la lindura regordeta. Se levantó un mural en su honor. Tras encuestar a empresas locales, The Cincinnati Enquirer informó sobre casi 500.000 dólares en ventas de ropa, cerveza, tarjetas y otros artículos relacionados con el animal antes de su primer cumpleaños.

El éxito de Fiona animó a otros zoológicos a adoptar la costumbre de anunciar a sus recién llegados más pequeños. Marcó la pauta para otros hipopótamos famosos, como Moo Deng, una hipopótama pigmea en un zoológico al sur de Bangkok que se hizo famosa por sus combativas interacciones con los cuidadores.

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Pero la pura alegría y resiliencia de Fiona le dio a todos una causa a la cual apoyar.

"Cincinnati amó a Fiona desde el principio, y nosotros también", dijo el hospital infantil en un comunicado. "Nos sentimos honrados de ser parte del equipo que ayudó a cuidarla cuando era una pequeña hipopótama prematura y luego observó junto con el resto del mundo cómo crecía, prosperaba y capturaba millones de corazones".

Usha Vance, la segunda dama, publicó una foto de uno de los hijos que tiene con el vicepresidente JD Vance mirando a la hipopótama y escribió en una publicación de Instagram que a su familia le "encantaba visitar" a Fiona en el zoológico antes de que se mudaran a Washington.

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En el zoológico el jueves por la noche, el ambiente era sombrío en lo que tendría que ser una noche festiva: el inicio de su festival de luces anual. Pero pocas personas tenían ganas de celebrar.

Un monumento conmemorativo cada vez más grande había atraído a los dolientes frente a las puertas de entrada, donde las personas dejaron sus buenos deseos, flores, tarjetas y animales de peluche junto a una estatua de Fiona, la querida mascota del zoológico. Algunas personas dejaron sus alimentos favoritos (una sandía, una calabaza) esparcidos entre las decenas de ramos.

Savannah Gross y su amiga Chloe Furr, ambas de Cincinnati, llegaron con flores, que añadieron al santuario improvisado.

"Lloré a mares cuando escuché la noticia", dijo Gross. Añadió: "Fiona era una esperanza".

Las amigas habían visto a Fiona por última vez en su recinto el fin de semana pasado antes de que fuera retirada de la vista del público. "Estoy tan contenta de que hayamos podido verla una última vez", dijo Furr. Habían grabado videos de Fiona y su hermano menor, Fritz, jugando en su recinto.

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"Ella unía a la gente", dijo mientras se limpiaba una lágrima.

Hace unas dos semanas, lo impensable le ocurrió a una de las hipopótamas más influyentes del mundo. Un niño parado cerca del recinto de Fiona lanzó un gorro tejido al aire. El gorro, impulsado por un ventilador de techo, pasó a través de un espacio de 30 centímetros por encima del ventanal de observación de 3,6 metros de altura y aterrizó en el recinto de Fiona. Un estándar de la industria llamado contacto protegido significa que el personal del zoológico no ingresa a los recintos de ciertos animales cuando están presentes.

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Después de eso, Fiona se comportó con normalidad hasta principios de esta semana, cuando su apetito comenzó a disminuir. La cirugía no es una opción para los hipopótamos adultos, dijo Gabriella Flacke, una veterinaria en el Zoológico de Miami que asesoró en el caso de Fiona. El peso del contenido abdominal de un hipopótamo adulto es tan pesado que dificultaría mucho la curación, dijo. Además, la piel gruesa y protectora de un hipopótamo también habría planteado dificultades para la recuperación.

Flacke, quien se especializa en hipopótamos pigmeos mucho más pequeños, dijo que tenía conocimiento de unas dos decenas de otros casos de hipopótamos que habían ingerido objetos arrojados a sus recintos. El éxito de expulsarlo dependía del objeto en sí, que generalmente era una pelota.

La mejor oportunidad de éxito era que Fiona lo expulsara por sí sola.

Los funcionarios del zoológico la sacaron de su exhibición y comenzaron varios esfuerzos, como administrarle líquidos y medicamentos de apoyo. También trajeron un colonoscopio de 2,7 metros del zoológico de Columbus para ver si podían desalojar el gorro de esa manera.

No tuvieron suerte.

El miércoles, el zoológico pidió prestada una plataforma vibratoria que una granja de caballos local utiliza para tratamientos circulatorios y musculares equinos. Fiona se paró en la plataforma varias veces el miércoles para ver si podía ayudar a aflojar las cosas.

Pero para el jueves, el equipo de cuidado de Fiona dijo que había agotado las opciones médicas.

"Por favor, mantengan a sus cuidadores y a todos los que intentaron ayudarla en sus pensamientos mientras intentan sobrellevar y asimilar esta impactante noticia", escribió el zoológico en una publicación en las redes sociales.

A Fiona le sobreviven su madre, Bibi, y un medio hermano menor, Fritz. Su padre, Henry, falleció antes que ella.

Kevin Williams colaboró con reportería desde Cincinnati.

Remy Tumin es reportera del Times y cubre noticias de último momento y otros temas.

Kevin Williams colaboró con reportería desde Cincinnati.