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De pie junto a los líderes de EE. UU. y China, el presidente Vladimir Putin aseguró un triunfo simbólico en su larga búsqueda por restaurar el lugar de Rusia como potencia mundial.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, posó ante las cámaras junto a los líderes de las dos superpotencias mundiales. Fue elogiado públicamente por uno de ellos, el presidente Donald Trump, como "mi amigo". Y proclamó, entre reuniones con al menos siete líderes mundiales durante dos días, que los esfuerzos por aislar a su nación habían fracasado.

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Putin emergió como el gran ganador después de una reunión con Trump y el líder chino, Xi Jinping, el jueves, durante una cumbre en Shenzhen, China. El líder ruso se fue con un triunfo simbólico en su batalla de un cuarto de siglo para restaurar el lugar de Rusia como una gran potencia en el eje de los asuntos mundiales.

Al aparecer junto a Trump y Xi, los dos líderes que más lo han ayudado a escapar del aislamiento desde su invasión de Ucrania en 2022, Putin demostró que podía ser acogido por las potencias que más importan sin hacer ninguna concesión sobre la guerra.

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"Pone fin al aislamiento que al menos Occidente intentó imponerle después de la invasión a gran escala", dijo Angela Stent, experta en Rusia e integrante principal del American Enterprise Institute. "Ahí está. Se reúne con Xi y Trump, y hasta ahí llegaron el aislamiento y las sanciones".

La reunión trilateral --la primera de su tipo entre los tres países-- se redujo en gran medida a un teatro diplomático que elevó a Rusia más allá de su estatus. Rusia va por detrás tanto de Estados Unidos como de China en influencia económica, tamaño de la población y la mayoría de las otras métricas de influencia principales.

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La gran excepción, aparte de la masa terrestre y ciertos recursos naturales, son las armas nucleares. Rusia conserva el arsenal más grande del mundo, una herencia de la Unión Soviética, y Putin se aseguró de que esto no pasara desapercibido para ninguno de los asistentes.

Horas antes de que Putin llegara a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, bombarderos nucleares estratégicos rusos aterrizaron en Vietnam por primera vez desde la era soviética. En Shenzhen, un destacado comentarista pro-Putin fue filmado al acercarse con incredulidad al oficial ruso que portaba el "cheget", el dispositivo de mando y control nuclear que viaja a todas partes con el líder ruso, y preguntar: "¿Es ese el maletín nuclear, el mismísimo?".

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Putin no se había presentado en persona a la cumbre anual de la APEC en nueve años. El evento presencial fue cancelado de 2019 a 2021. Estados Unidos, que fue el anfitrión en 2023, no lo invitó debido a la guerra en Ucrania, y una orden de arresto internacional en su contra por el traslado de niños ucranianos a Rusia complicó las visitas a Perú y Corea del Sur en 2024 y 2025.

Pero el jueves, se le concedió al líder ruso un lugar en un escenario con alfombra roja junto a sus homólogos estadounidense y chino, incluso mientras ha intensificado su guerra contra Ucrania, al matar a un número récord de civiles ucranianos y adoptar una postura inflexible durante los renovados esfuerzos del gobierno de Trump para poner fin al conflicto.

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Durante la reunión y después de esta, el líder ruso y Trump arremetieron contra la Corte Penal Internacional, la cual emitió la orden de arresto contra Putin. Trump llamó a la institución, a la que su gobierno ha castigado con sanciones, una "organización globalista sinvergüenza" fuera de control.

Mientras Rusia disfrutaba de la pompa y la ostentación diplomáticas, Ucrania aportó una dosis de realidad. Unas horas antes de la reunión trilateral, las fuerzas ucranianas atacaron por tercera vez en una semana el puente que conecta a Rusia con Crimea, la península que Putin anexó ilegalmente de Ucrania en 2014.

Los expresidentes estadounidenses han sido cautelosos a la hora de conferir legitimidad a los autócratas que se oponen activamente a los intereses de Estados Unidos, pero Trump aceptó la cumbre con Putin sin forzar ningún compromiso previo respecto a Ucrania.

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En una conferencia de prensa posterior, Putin dijo que él y Trump compartían un enfoque común sobre los "valores de civilización" y tenían una "similitud de puntos de vista", citando una discusión reciente sobre la democracia.

"¿Qué es exactamente la democracia? ¿Qué es?", preguntó Putin. "¿Es el orden liberal que ciertos círculos han buscado y todavía intentan imponer a todo el mundo, diseñado según su propio modelo? ¿Es eso democracia o es un intento liberal de monopolizar el poder, de hecho, una dictadura liberal?".

La declaración formal que los tres líderes mundiales emitieron después de su reunión no hizo ninguna mención del conflicto en Ucrania, aunque Putin y Trump discutieron el tema en conversaciones antes de la cumbre trilateral.

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Durante su conferencia de prensa, Putin dijo que, en respuesta a los ataques de Ucrania al puente de Crimea, descartaba cualquier tregua de infraestructura marítima o energética con Kiev, y que impondría una dolorosa represalia.

En un gran asalto con misiles y drones la madrugada del viernes, Rusia apuntó a la infraestructura de energía y transporte de Ucrania, atacando puentes en Kiev, la capital, y causando apagones de emergencia en varias regiones.

Incluso antes de los comentarios de Putin sobre altos al fuego limitados, había pocos indicios de que alguno estuviera a punto de concretarse. En las conversaciones de paz de la semana pasada en Abu Dabi, encabezadas por los enviados especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, el equipo negociador ruso reiteró las exigencias de línea dura de cinco años antes.

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Putin dijo que, a insistencia de Estados Unidos, había invitado a funcionarios europeos a Moscú "a través de canales diplomáticos" para determinar su posición y decidir si debían ser incluidos en las conversaciones. Las negociaciones hasta ahora han incluido solo a Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Ucrania y las naciones europeas han dicho en repetidas ocasiones que deben estar involucradas en cualquier discusión sobre su seguridad. En una entrevista con NBC News antes de la cumbre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que "los países grandes siempre piensan que pueden tomar decisiones sobre el futuro de todo el mundo, pero es un gran error, totalmente".

Trump y Putin, sin embargo, parecen compartir la opinión de que "solo hay unos pocos actores realmente serios" en los asuntos mundiales que importan, dijo Stent, la integrante del American Enterprise Institute.

"Trump es obviamente un presidente completamente diferente", dijo. "Le complace que lo vean con estos líderes autoritarios. Realmente no le interesa ser visto con los aliados estadounidenses, ya sean europeos o asiáticos".

Al preguntarle si la cumbre del jueves equivalía a una nueva Yalta --la conferencia de la Segunda Guerra Mundial donde Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin negociaron el destino de la Europa de la posguerra-- Putin respondió: "¿Qué tenía de malo Yalta?".

Dijo que Yalta finalizó la victoria sobre el nazismo y allanó el camino para la Organización de las Naciones Unidas, y omitió cómo la negociación preparó el escenario para que millones de europeos fueran arrastrados detrás de la Cortina de Hierro.

Durante años, una de las principales razones de ser del gobierno de Putin ha sido revertir el declive del poder ruso que se produjo tras el colapso de la Unión Soviética, al que llamó, célebremente, "la mayor catástrofe geopolítica del siglo".

"Nos mostramos débiles, y a los débiles los golpean", señaló Putin en un discurso de 2004 después de un ataque terrorista en una escuela en Beslán. Le indignaba profundamente lo vulnerable que se había vuelto Rusia y puso en marcha el proceso para consolidar el control político interno.

Putin vio la pérdida de poder de Moscú como degradante y humillante, y le molestó la forma en que los funcionarios estadounidenses lo trataban como a un líder de segundo nivel. Durante gran parte de las décadas de 1990 y 2000, los líderes de Estados Unidos no consideraron a Moscú como una fuerza a tener en cuenta o temer en los asuntos globales.

A lo largo de los años, el líder ruso llevó la cuenta de los desaires, cada vez más decidido a poner fin a lo que durante mucho tiempo ha llamado el "mundo unipolar", el término que eligió para un mundo que, según él, estaba injustamente dominado por Estados Unidos. Esa política de resentimiento impulsó su campaña cada vez más atrevida y mortal para restaurar el poderío ruso.

Incluso después de que la cumbre del jueves le otorgara los atributos de un líder de superpotencia, Putin pasó parte de su conferencia de prensa diciendo que no era responsable de invadir Ucrania y, en su lugar, culpó a las élites occidentales anteriores.

"Les importaba un bledo nuestra opinión, porque creían que ya no quedaba nada que negociar con Rusia. Solo hay que presionar", dijo Putin durante su conferencia de prensa el jueves. "Bueno, llevaron esta presión al punto de las hostilidades y la guerra".

Marc Santora colaboró con reportería.

Paul Sonne es jefe de la corresponsalía de Moscú, y lidera la cobertura de Rusia, el Cáucaso y Asia Central. Vive en Berlín.

Marc Santora colaboró con reportería.