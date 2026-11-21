Vecina denunció amenazas con arma y agresión tras arrojar agua para alejar perros (Q'Hubo Bogotá/X)

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Una discusión vecinal por los excrementos que dejaban varios perros en el espacio público terminó en una denuncia por presuntas agresiones físicas y amenazas con un arma de fuego en el barrio Ciudad Montes, localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Una ciudadana reportó el caso, afirmó que teme por su seguridad y la de su familia desde el episodio ocurrido el 17 de noviembre de 2026.

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Según relató a Q’hubo, el conflicto comenzó hace cerca de dos años. La denunciante aseguró que un vecino saca entre cinco y seis perros, pero no recoge sus necesidades. Afirmó que otros integrantes de la familia del hombre sí limpian cuando pasean a los animales, aunque él se niega.

“Dice que es expolicía, que está muy ocupado y que los perros no hacen grande”, relató Mayerly al medio. La mujer sostuvo que el problema afecta a varias viviendas de la cuadra por los malos olores. Los residentes llevaron el asunto a la Junta de Acción Comunal y presentaron una querella, pero, según su versión, no hubo sanciones.

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Ante la persistencia de la situación, algunos habitantes optaron por arrojar agua limpia en los frentes de sus casas para alejar a los animales. Esa práctica, de acuerdo con Mayerly, derivó en el enfrentamiento del pasado lunes.

Familia pide medidas de protección tras denuncia contra vecino por amenazas en Ciudad Montes (Q'Hubo Bogotá/X)

La discusión se produjo hacia las 11:00 a. m. Mayerly explicó al medio citado que estaba dentro de su casa con su hija cuando el vecino se acercó a una ventana. Según su relato, el hombre empujó la estructura, la abrió y corrió las cortinas.

“Me empezó a gritar groserías y me escupe”, afirmó la denunciante. Ella aseguró que arrojó agua al hombre para que se retirara del lugar. Después, según su versión, él introdujo las manos por la ventana y la rasguñó en el rostro y la nariz.

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Mayerly señaló que, durante ese momento, el vecino le dijo que quedaba “advertida” y que tenía un arma que no temía utilizar.

La mujer dijo que el hombre ha tenido actitudes similares en otras ocasiones. Afirmó que cambia su comportamiento cuando otros vecinos varones intervienen en las discusiones y que ella ha recibido malos tratos de su parte.

Denuncia ante la policía (Colprensa)

Tras el hecho, la familia llamó a la Línea Púrpura. Mayerly sostuvo que, cuando llegaron los uniformados, le informaron que aplicarían comparendos contra ambas partes. La mujer afirmó que el vecino repitió la amenaza relacionada con un arma frente a los agentes.

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También aseguró que algunos policías conocían al hombre porque sería comerciante del sector.

En medio de la tensión, el esposo de Mayerly lanzó una piedra contra el vehículo del vecino. La denunciante indicó que el hombre pidió que lo detuvieran. Según su relato, los uniformados esposaron a su pareja y lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda.

El hombre permaneció retenido durante 36 horas y luego recuperó la libertad, señaló Mayerly. La mujer cuestionó que no le permitieran ingresar a la URI, mientras que, según afirmó, al vecino sí le autorizaron el acceso.

Mujer ha puesto ante las autoridades pelea con vecino del sector (Colprensa)

La denunciante aseguró que acudió a urgencias después del incidente y que el personal médico la remitió a atención psicológica. “Estoy demasiado ansiosa, todavía estaba en shock”, dijo sobre las consecuencias que le dejó la confrontación.

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Mayerly explicó que intentó formalizar una queja en el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la zona, pero afirmó que uno de los uniformados restó importancia a la agresión. “¿De verdad va a denunciar eso? Usted no tiene nada”, aseguró que le respondieron.

La mujer manifestó que el respaldo institucional más constante lo ha recibido de la Secretaría Distrital de la Mujer. Allí expuso su temor ante la posibilidad de que el vecino tuviera acceso a un arma. “Si el tipo hubiera accionado un arma, me mata dentro de mi casa”, expresó.

El caso también ha afectado a su hijo de 10 años, quien, según su madre, teme que algo ocurra cuando sus padres salen a la calle. La familia espera que las autoridades revisen la denuncia, determinen si existieron agresiones y amenazas, y adopten medidas para prevenir nuevos episodios en Ciudad Montes.

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