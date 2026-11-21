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Guasave, municipio del norte de Sinaloa es el territorio donde fuerzas federales detuvieron a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, el viernes 20 de noviembre de 2026.

La demarcación combina uno de los valles agrícolas más extensos del estado, 50 kilómetros de litoral en el Golfo de California y más de 442 localidades.

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El municipio ocupa 3,464.41 kilómetros cuadrados, equivalentes a 5.9% de la superficie de Sinaloa. Más de la mitad de ese territorio está destinado a actividades agrícolas y 70% de su suelo corresponde a cultivos, de acuerdo con información municipal basada en datos de INEGI.

En 2020, 3 mil 271 personas de cinco años en adelante hablaban alguna lengua indígena.

Guasave conserva rastros prehispánicos y se convirtió en municipio libre en 1917

El nombre de Guasave tendría su origen en el vocablo cahíta “Huazaba”, que puede traducirse como “heredad con agua”, según la reconstrucción histórica publicada por el Ayuntamiento. El territorio se ubica en la cuenca baja del río Petatlán, conocido después como río Sinaloa.

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La historia local documenta vestigios arqueológicos que ubican asentamientos agrícolas en la zona entre los años 800 y 1250 de nuestra era. En 1938, el arqueólogo estadounidense Gordon F. Ekholm excavó un panteón precolombino al poniente de la ciudad, registrado como el Sitio 117.

Los hallazgos incluyeron jarras, platos, tazones, ollas, objetos de cobre, concha labrada y tejidos de algodón. El Ayuntamiento de Guasave señala que estos materiales llevaron a identificar al municipio, desde 1942, como frontera septentrional de la civilización mesoamericana.

Antes de la llegada de los españoles, las planicies de la cuenca baja del río Sinaloa estaban habitadas por pueblos que los conquistadores llamaron cahítas. Sus descendientes se identifican como yoreme, una denominación vigente entre comunidades indígenas del norte de Sinaloa.

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La comunidad de Guasave habría funcionado como pueblo de visita de la misión jesuita de Nío desde 1592. El Ayuntamiento indica que la fecha de fundación se ha revisado con nuevas evidencias documentales, pues durante años se ubicó en 1595.

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Guasave alcanzó la categoría de municipio libre mediante un decreto del 30 de noviembre de 1916, publicado el 5 de diciembre de ese año. Sus operaciones como municipio iniciaron el 1 de enero de 1917. La antigua villa fue elevada a ciudad en agosto de 1954.

¿Cómo es y qué hay en Guasave Sinaloa?

Guasave se localiza al noroeste de Sinaloa. Colinda al norte con Ahome y el municipio de Sinaloa; al este con Sinaloa, Salvador Alvarado y Angostura; al sur con Angostura y el Golfo de California, y al oeste con el Golfo y Ahome.

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La ciudad de Guasave es la cabecera municipal. El territorio se divide en una alcaldía central y 12 sindicaturas: Juan José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines, Benito Juárez, La Trinidad, El Burrión, San Rafael, Bamoa, Estación Bamoa, León Fonseca, Nío, La Brecha y Tamazula.

Tamazula es la sindicatura de mayor extensión territorial, con cerca de 720 kilómetros cuadrados. El Burrión, Benito Juárez y Tamazula concentran 42.76% de las comunidades del municipio.

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La ciudad de Guasave concentra espacios como el Palacio Municipal, el Auditorio Héroes de Sinaloa, el Centro Cultural María del Rosario Espinoza y el Malecón María del Rosario Espinoza. La zona urbana también tiene la Iglesia del Rosario y monumentos dedicados al pescador, al maestro, Pedro Infante y el llamado Indio Guasavense.

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El maíz, el trigo y las hortalizas sostienen el campo de Guasave

La agricultura ocupa cerca de 70% de la superficie municipal. Los principales cultivos son maíz, trigo, sorgo, soya, frijol y hortalizas, mientras que la ganadería y el comercio forman parte de la actividad de varias sindicaturas.

El territorio forma parte de una amplia llanura agrícola que va desde las estribaciones de la Sierra Madre Occidental hasta la Sierra de Navachiste, en las cercanías del Golfo de California. Sus suelos castañozem contienen materia orgánica y son propios de regiones secas con escasez de humedad.

El municipio registra tres tipos de clima: muy seco, seco y semiseco, todos con temperaturas cálidas o muy cálidas. La temperatura media es de 25.1 grados Celsius y la máxima documentada es de 43 grados.

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Los meses con mayores temperaturas abarcan de junio a octubre. De noviembre a marzo se presentan los periodos más fríos.

El río Sinaloa cruza 70 kilómetros del municipio antes de llegar al mar

El río Sinaloa, también llamado Petatlán, es la corriente superficial de mayor tamaño en el municipio. Recorre 70 kilómetros dentro de Guasave antes de desembocar en el Golfo de California, a la altura de Boca del Río, en la sindicatura de La Brecha.

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En su trayecto se encuentran Bamoa, Cruz Blanca, Pueblo Viejo, la ciudad de Guasave, Tamazula y La Brecha. La cuenca de captación del río comprende 8 mil 179 kilómetros cuadrados y reporta un escurrimiento medio anual de mil 239 millones de metros cúbicos.

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El municipio también cuenta con los arroyos El Mesquitillo y San Rafael, además de las lagunas Huyaqui y Chamicari, así como los esteros La Presa y El Cohui.

Guasave tiene 50 kilómetros de litoral, lo que representa 7.6% de la costa sinaloense. En su franja marítima se ubican playas, esteros, bahías e islas vinculadas a la pesca, la acuacultura y el turismo.

La bahía de Navachiste forma parte de esa zona costera. El sistema incluye los esteros de Babaraza, Algodones, El Cuchillo, El Colorado y El Tortugo. La bahía de Macapule, dentro de la llanura costera, tiene una superficie de 2,600 hectáreas.

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La isla de Macapule es una de las más conocidas del municipio. Tiene 22.7 kilómetros de largo y cierra parte de la bahía de Navachiste. También se encuentran las islas de Vinorama, El Indio, Sierra del Negro, San Ignacio, San Lucas, Guasayeye y Cerro de Huituviana.

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“El Chapo Isidro” fue detenido tras un despliegue federal en Guasave

La captura de Fausto Isidro Meza Flores ocurrió durante la noche del viernes 20 de noviembre. El operativo estuvo a cargo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con información de organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Defensa informó que, junto con Meza Flores, fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como presunto segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como probable operador financiero.

El Registro Nacional de Detenciones asentó la captura de Meza Flores y señaló que permanecía “en traslado” durante las primeras horas de este sábado 21 de noviembre.

La intervención provocó bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos en Guasave y otros puntos de Sinaloa. El partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, programado en el Kuroda Park, fue suspendido ante las detonaciones reportadas en la zona.

Elementos de fuerzas de seguridad equipados con vestimenta táctica y armamento custodian y trasladan a un hombre esposado a través del interior de un inmueble hacia vehículos en el exterior. Las imágenes corresponden a un operativo de captura llevado a cabo en Guasave, Sinaloa.

Meza Flores es identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto dirigente de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, conocida como Cártel de Guasave. El FBI lo integró a su lista de los diez fugitivos más buscados el 4 de febrero de 2025 y ofrecía una recompensa de hasta 5,000,000 de dólares.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de encabezar una organización dedicada al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo. En México contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos.