El líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, reveló que su partido y Morena pactaron una "tregua declarativa" tras la disputa por las encuetas. Crédito: X/ @AztecaNoticias

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Tras una nueva serie de declaraciones y desmentidos, tanto Morena como el Partido del Trabajo (PT) acordaron una “tregua declarativa”.

Lo anterior, en torno a los acuerdos para llevar a cabo nuevas encuestas en los estados de Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, esto lo informó el líder de los diputados petistas Reginaldo Sandoval.

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Morena y PT declaran “tregua declarativa” tras disputas por encuestas

Ante medios de comunicación, en la sede de la Cámara de Diputados, el legislador informó que el acuerdo al que llegó con su aliado legislativo es para evitar que el asunto siga descomponiéndose e instalar una ruta en la que ambos partidos caminen en unidad rumbo a las elecciones de 2027.

“La novedad es que logramos un acuerdo, que logramos instalar la ruta de que caminemos en proceso de unidad y que tenemos una especie de receso para que no hagamos público, sigamos haciendo declaraciones públicas sobre lo que estamos acordando y avanzado para que no se descomponga más el tema”, dijo.

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Morenistas y petistas protagonizan enfrentamiento público

Cabe recordar que durante varios días, integrantes de Morena y el PT protagonizaron un enfrentamiento público, luego de que Sandoval reveló que existía un acuerdo con la dirigencia del partido oficial para realizar una nueva encuesta en el estado de Michoacán para definir al candidato a la gubernatura.

El líder de los diputados del PT Reginaldo Sandoval aseguró que su partido aceptó una "tregua declarativa" con Morena. Crédito: X/ @ReginaldoSF_PT

Sin embargo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, acusaron al líder del PT en San Lázaro de faltar a la verdad y batearon el supuesto acuerdo.

Aspirante en Nuevo León insiste en realización de nueva encuesta

Pese al rechazo de Montiel Reyes y Hernández Mora, Jesús Elizondo, aspirante del PT al gobierno de Nuevo León, reveló que se llevará a cabo una nueva encuesta para medirlo frente a Clara Luz Flores, quien fue designada coordinadora estatal por Morena, pero fue desmentido por la dirigente local del partido guinda Anabel Alcocer.

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En medio de todos estos dimes y diretes, hoy, Sandoval aclaró que el tema ya está encausado, luego de que acordaron poner como prioridad la unidad de la coalición gobernante.

“No han doblado las manos” ante su aliado mayoritario

Al ser cuestionado sobre si insistirán en nuevas encuestas, Sandoval Flores declaró que sostiene lo que ha declarado hasta antes de la tregua y rechazó que su partido haya “doblado las manos” ante su aliado mayoritario.

“Ahí nosotros nos quedamos hasta con lo que hemos declarado hasta antes de esta tregua declarativa que acordamos (...) No se trata de doblar o no las manos, lo que se trata es poner en prioridad el proyecto grande, que es el proyecto de la unidad para que ganemos todos”, agregó.

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Citlalli Hernández se lanza contra versión de Reginaldo Sandoval y rechaza acuerdo para repetir encuesta en Michoacán. (RS)

PT da visto bueno para aplicar mayoría en designación de presidencia del INE

Respecto a la convocatoria para el nombramiento de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Reginaldo Sandoval no titubeó y se pronunció a favor de aplicar la mayoría legislativa.

“Es que no podemos tampoco caminar por donde dice la minoría, mal haríamos nosotros también en eso. La democracia siempre camina por las mayorías escuchando a las minorías y hay diálogo, no hay imposición. Hemos estado dialogando en la Jucopo. El PAN presentó sus inquietudes y esas inquietudes han sido escuchadas”, comentó.

No será posible lograr consenso con la oposición: Sandoval

Sandoval sostuvo que el consenso con la oposición es inalcanzable. Advirtió que prolongar el proceso solo le da argumentos a los opositores para acusar a la mayoría de incumplir con la elección de la consejera presidenta del INE.

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Clara Luz Flores es la candidata de Morena en NL. (Foto: RS)

“Nosotros, ¿qué decimos? Si no elegimos, vamos a dar una variable de campaña de la oposición diciendo que nosotros no cumplimos la ley, porque no elegimos lo que corresponde.

“Luego, estamos trabajando para lograr el consenso y ese no creo que lo logremos. ¿Tenemos condiciones de mayoría constitucional para hacer el proceso? Sí, pero si hacemos ese proceso, ¿qué nos van a decir? Que se impuso la mayoría, que planchó la mayoría, que Morena impuso, que no sé cuántas cosas. De ninguna manera vamos a quedar bien. Ahí es un ejercicio, en términos de opinión pública, de costo-beneficio, pero en términos de Constitución, cumplir lo que dice”, declaró.

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Tras una serie de afirmaciones y desmentidos, Morena y el PT pactaron una “tregua declarativa” ante la exigencia de nuevas encuestas en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas.