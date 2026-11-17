Los enjambres temporales de abejas permanecen alrededor de su reina mientras encuentran un sitio para establecerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Encontrar un nido de avispas o un grupo de abejas en casa requiere distancia, precaución y una respuesta distinta según la especie. Golpear la estructura, mojarla, prender fuego o usar insecticida sin identificar el insecto puede provocar ataques y aumentar el riesgo de picaduras.

La primera medida es alejar a niñas, niños, mascotas y visitantes. También conviene cerrar el acceso al área, sobre todo si el nido está cerca de una puerta, ventana, cochera, jardín o zona de juegos.

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La guía de Wasps and bees de UMN Extension explica cómo identificar abejas y avispas y señala que, por lo general, no causan problemas si sus nidos están lejos de la actividad humana. En cambio, recomienda eliminar los nidos de avispas ubicados cerca de zonas transitadas y retirar o aplastar a las reinas si entran en interiores. Las abejas y avispas pueden defenderse cuando perciben vibraciones, movimientos bruscos o amenazas contra su refugio.

Un enjambre de abejas no siempre significa que haya una colmena instalada

Un conjunto de abejas agrupadas en una rama, una reja, un poste o una pared puede ser un enjambre temporal. Durante ese periodo, las abejas suelen concentrarse alrededor de su reina mientras buscan un sitio para establecerse.

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En estos casos, la recomendación es no intentar espantarlas con agua, humo, objetos ni aerosoles. La Secretaría de Educación de Tamaulipas señala en su Guía práctica de cuidado y protección 2024 que la población debe evitar acercarse, destruir panales o realizar acciones que alteren a las abejas.

Si el grupo está en un lugar apartado y no hay tránsito constante de personas, puede mantenerse a distancia mientras se solicita orientación. Si se ubica en una entrada, dentro de la vivienda o cerca de personas con alergias, se debe pedir apoyo a Protección Civil, Bomberos o apicultores de la localidad.

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El Municipio de Juárez recomienda comunicarse con las autoridades cuando se detecte un panal y evitar fumigarlo por cuenta propia. En su aviso ¿Encontraste un panal de abejas o quieres fumigar tu hogar?, el gobierno local plantea la atención especializada como alternativa para retirar o reubicar estos insectos.

Las avispas forman nidos con aspecto de papel grisáceo en techos, aleros y cavidades del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las avispas construyen nidos que pueden estar a la vista o dentro de muros

Las avispas suelen formar nidos con apariencia de papel grisáceo. Pueden encontrarse bajo aleros, techos, cobertizos, árboles, macetas, cajas, ductos, cavidades de muros y agujeros en el suelo.

A diferencia de un enjambre temporal, un nido de avispas puede permanecer en el mismo punto y crecer con el paso de las semanas. La cercanía con zonas de paso aumenta la posibilidad de encuentros y picaduras, en especial si las personas intentan retirarlo sin protección.

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La información de Wasps and bees de UMN Extension señala que algunas especies de avispas hacen sus nidos en cavidades del suelo, muros o estructuras del hogar. Por ello, no se debe introducir objetos en hoyos ni tapar entradas donde se observe movimiento frecuente de insectos.

Cubrir un acceso sin revisar el interior puede obligar a las avispas a buscar otra salida. Si la colonia está dentro de un muro, plafón o techo, los insectos podrían entrar a habitaciones a través de grietas, contactos eléctricos, marcos de ventanas o rendijas.

No se debe usar fuego, agua ni remedios caseros para retirar el nido

Quemar un panal o un nido puede causar incendios, además de provocar una respuesta defensiva de los insectos. Rociarlos con agua tampoco garantiza que se alejen y puede dispersarlos hacia otras zonas de la casa.

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Los insecticidas de uso doméstico tampoco son una solución para todos los casos. Un aerosol puede alcanzar a algunos individuos, pero no necesariamente a toda la colonia. Si se usa cerca de un muro o plafón, el problema puede trasladarse al interior de la vivienda.

La Guía práctica de cuidado y protección 2024 advierte que no se deben destruir los refugios de abejas ni intentar controlarlos con medidas improvisadas. La recomendación es mantenerse lejos y seguir las indicaciones de personal capacitado.

Cuando se trata de avispas, un servicio profesional de control de plagas puede evaluar la ubicación, el tamaño de la colonia y el acceso seguro al nido. Si son abejas, la prioridad es contactar a apicultores o autoridades que puedan valorar su reubicación.

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El uso de fuego o insecticidas contra nidos de avispas y abejas eleva el riesgo de picaduras y ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una picadura exige vigilancia por posibles reacciones alérgicas

Si una persona recibe una picadura, debe alejarse con calma del sitio para reducir la posibilidad de que otros insectos se sumen al ataque. En el caso de las abejas, puede quedar un aguijón incrustado en la piel; las avispas suelen picar sin dejarlo.

La ficha Picaduras de abejas, avispas, avispones y avispas amarillas de MedlinePlus recomienda retirar el aguijón visible, lavar la zona con agua y jabón y aplicar frío envuelto en una tela para disminuir dolor e inflamación.

También se deben retirar anillos, pulseras o relojes si la picadura ocurre en una mano, brazo o dedo. La hinchazón puede avanzar y dificultar la retirada posterior de esos objetos.

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Los síntomas de alarma incluyen dificultad para respirar, hinchazón en labios, lengua o garganta, ronchas en otras partes del cuerpo, mareo, desmayo, náusea o vómito. Ante cualquiera de esas manifestaciones se debe llamar al 911 o acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

La atención médica también es necesaria cuando hay múltiples picaduras, cuando ocurren en la boca o garganta, o si la persona tiene antecedentes de alergia al veneno de abejas o avispas. MedlinePlus advierte que estas reacciones pueden progresar con rapidez y requieren valoración inmediata.

Protocolo de seguridad en el hogar ante la presencia de un nido de abejas o avispas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sellar grietas ayuda a prevenir nuevos nidos después del retiro seguro

Una vez que personal especializado retira el nido o confirma que ya no hay actividad, se pueden revisar aleros, techos, ductos, marcos de ventanas y uniones de muros. Sellar grietas y reparar desperfectos reduce los sitios donde avispas y abejas pueden instalarse.

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También ayuda mantener cerrados los botes de basura, limpiar restos de alimentos dulces y retirar fruta caída en patios o jardines. Las avispas suelen acercarse a residuos expuestos, bebidas azucaradas y recipientes abiertos.

La revisión periódica de áreas exteriores permite detectar estructuras pequeñas antes de que se conviertan en colonias grandes. Esa inspección debe hacerse sin tocar, mover ni acercar el rostro a los sitios donde haya actividad de insectos.