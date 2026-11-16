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El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo muere en prisión

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Ayudó a sentar las bases de los imperios modernos de la droga y fue objeto de una intensa búsqueda por parte de EE. UU. debido a su papel en el asesinato de un agente de la DEA.

Miguel Ángel Félix Gallardo, un conocido capo mexicano de la droga que ayudó a sentar las bases del narcotráfico moderno, murió en prisión a la edad de 80 años el domingo, según las autoridades mexicanas.

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Félix Gallardo adquirió fama internacional en la década de 1980 después de que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos lo acusó del secuestro, tortura y asesinato de un agente encubierto, Enrique "Kiki" Camarena.

El viernes, después de décadas tras las rejas, Félix Gallardo fue trasladado del complejo penitenciario de Puente Grande a un hospital privado en Guadalajara debido a una emergencia médica, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco. Murió alrededor de las 2 p. m. del domingo por insuficiencia orgánica múltiple, dijo la agencia en un comunicado, citando al personal médico que lo atendió.

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Se llevará a cabo una pequeña ceremonia religiosa en el hospital, en presencia de sus familiares, según Jorge Eduardo Montiel, portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco.

Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1989, el fiscal general de México, Enrique Álvarez del Castillo, lo describió como el "narcotraficante número 1 en México".

Antes de fundar el cártel de Guadalajara, había trabajado como oficial de policía y se había desempeñado como guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, conexiones que lo ayudaron a él y a sus socios a transformar el narcotráfico mexicano en las décadas de 1970 y 1980.

Joaquín Guzmán Loera --el infame capo mexicano de la droga conocido como el Chapo, quien ayudó a dirigir el cártel de Sinaloa antes de su arresto en 2014-- se inició en el negocio trabajando como experto en logística aérea para Félix Gallardo.

Fue el asesinato del agente encubierto lo que llevó a las autoridades estadounidenses a buscar la captura de Félix Gallardo y sus socios. En el momento de su muerte en 1985, Salazar Camarena había estado "extremadamente cerca de descubrir una red de drogas por valor de millardos de dólares", según la agencia.

El cuerpo del agente, junto con el de un piloto que trabajaba para él y que había sido secuestrado por separado, fue encontrado un mes después de su desaparición. A esto le siguió una intensa búsqueda --y finalmente una intensificación de la guerra contra las drogas.

El asesinato tensó las relaciones entre México y Estados Unidos, ya que Washington exigió que las autoridades mexicanas llevaran a los responsables ante la justicia. El caso ha inspirado numerosos libros, películas y series de televisión, entre ellos Narcos: México.

Cuando el agente fue asesinado, funcionarios estadounidenses dijeron que creían que Félix Gallardo estaba involucrado junto con otras dos figuras del narcotráfico, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quienes habían sido arrestados y acusados.

Después de su arresto en 1989, Félix Gallardo negó haber participado en el asesinato o haber desempeñado algún papel en el narcotráfico. Pero al final, fue sentenciado a 40 años de prisión en relación con cargos de narcotráfico, soborno y corrupción. En 2017, también fue sentenciado a 37 años de prisión en relación con el asesinato del agente estadounidense.

En el momento de su detención, Félix Gallardo había sido buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de una década. Durante ese periodo, había continuado operando libremente en México, con la protección de la policía y de otros funcionarios gubernamentales.

Paulina Villegas es reportera del Times radicada en Ciudad de México, desde donde cubre organizaciones criminales, narcotráfico y otros temas que afectan a la región.

Ephrat Livni es una reportera del Times que cubre las noticias de último momento en todo el mundo. Radica en Washington.

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