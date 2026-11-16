¿Qué tan grave es otra reinfección de covid?

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Las infecciones se han vuelto más leves en general, pero los médicos advierten que cada nuevo contagio es una oportunidad para desarrollar covid persistente.

La covid ha existido el tiempo suficiente como para que el virus, antes totalmente impredecible, finalmente haya adoptado algunos patrones reconocibles.

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Los casos suelen aumentar a finales del otoño y en el invierno, por lo que las reinfecciones parecen inevitables en los próximos meses. "La reinfección es más o menos un hecho de la vida, con un asterisco", dijo Ziyad Al-Aly, un epidemiólogo clínico sénior en la Universidad de Washington en San Luis que estudia la covid. "El asterisco aquí es que tendemos a trivializar esto".

Y las personas que ya se han enfermado con el virus tres, cinco o siete veces pueden pensar que saben lo que les espera si vuelven a dar positivo: tos, dolor de garganta, fatiga en todo el cuerpo u otros síntomas comunes.

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Sin embargo, las reinfecciones de covid pueden pasar factura, dijeron él y otros investigadores.

Infecciones más leves, riesgo continuo

Las infecciones de covid por lo general se han vuelto más leves a medida que el virus ha mutado y han circulado nuevas variantes. Además, los científicos sospechan que cuantas más veces hayas estado expuesto al covid --ya sea a través de infecciones o de la vacunación-- mejor se vuelve tu sistema inmunitario para reconocer y responder al virus.

En promedio, el riesgo de enfermarte gravemente por una infección --ya sea la primera o la quinta-- ha disminuido de manera significativa, dijo Al-Aly.

Pero, añadió, eso no significa que una infección sea intrascendente. No existe un caso libre de riesgos, dijeron los expertos.

"En realidad no significa que sea algo sin importancia", dijo. "En realidad no significa que las personas deban renunciar a la vacunación o que no les importe. En realidad no significa que no deban quedarse en casa cuando están enfermas".

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El virus sigue siendo especialmente peligroso para las personas con sistemas inmunitarios comprometidos, aquellas con padecimientos subyacentes como diabetes o enfermedades cardíacas, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años.

Con las reinfecciones, el virus puede desencadenar síntomas antes de que se acumule suficiente carga viral para que una prueba rápida dé positivo. Como resultado, las personas que se hacen una prueba de covid demasiado pronto pueden tener un resultado falso negativo. Los médicos recomiendan hacerse una segunda prueba 48 horas después.

Los científicos están divididos respecto a si tu primer episodio de covid predice cómo te irá la próxima vez. Un estudio fundamental, publicado en 2024 en la revista científica Communications Medicine, examinó los historiales médicos electrónicos de más de 200.000 personas que se contagiaron por primera vez entre 2020 y 2022, y que luego volvieron a contagiarse antes de la primavera de 2023. El artículo científico descubrió que las personas que fueron hospitalizadas durante su primera infección tenían probabilidades de padecer un caso grave de covid la siguiente vez. Las personas con primeras infecciones leves tendían a tener otro episodio leve, descubrió el estudio.

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Pero ha sido un desafío encontrar datos de historiales médicos más recientes que examinen casos de reinfección con las últimas variantes del virus, dijo Richard Moffitt, un investigador en la Universidad de Emory, quien fue uno de los autores del informe de 2024.

"¿Cuántas veces te ha dado covid y, de esas, cuántas veces se enteró tu médico?", dijo. "La vigilancia respecto a cuántas de las personas que contraen covid terminan en el sistema médico se ha desplomado por completo".

Los investigadores sí saben que la gravedad de un caso, así como los síntomas, pueden variar de una infección a la siguiente. Una persona que fue asintomática durante una infección de covid podría desarrollar dolor de garganta y tos en la siguiente. Alguien que tuvo síntomas de resfriado durante una primera infección podría tener un malestar estomacal como parte de otro episodio.

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"Cada infección es una oportunidad de que algo salga mal", dijo Moffitt.

El covid prolongado como ruleta rusa

A los médicos les suele preocupar más la posibilidad de que alguien desarrolle covid persistente a causa de reinfecciones repetidas que la posibilidad de que una persona se enferme gravemente en la fase aguda de la enfermedad. El covid puede causar daño a largo plazo en casi todas las partes del cuerpo y los casos repetidos pueden agravar esos daños.

Una serie de estudios han demostrado que cada vez que alguien contrae covid se presenta una oportunidad para desarrollar síntomas a largo plazo. Los investigadores a menudo lo comparan con la ruleta rusa: cualquier infección podría ser la que conduzca al covid prolongado.

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"Cada vez que hay una ola, hay otra ola que la va a seguir con pacientes que desarrollan covid prolongado de nueva aparición", dijo Akiko Iwasaki, una inmunóloga en la Universidad de Yale.

Algunos investigadores creen que las reinfecciones son parte de por qué el número de personas con covid prolongado se ha estabilizado. Aunque algunas personas se han recuperado de sus síntomas a largo plazo, hay de manera continua una nueva afluencia de pacientes que desarrollan la enfermedad, dijo Danny Altmann, un profesor de inmunología en el Imperial College de Londres. Y si alguien ya tiene covid prolongado y luego vuelve a contraer el virus, ese paciente corre el riesgo de experimentar síntomas más graves.

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Los médicos dijeron que los posibles daños de las infecciones repetidas son lo suficientemente significativos como para que las personas deban tomar precauciones, como vacunarse y usar mascarilla al viajar o en zonas concurridas.

En esta etapa de lidiar con el virus, no estamos "indefensos", dijo Iwasaki. "Hay cosas que podemos hacer".

Dani Blum es reportera de salud para el Times.