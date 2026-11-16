¿Debería operarme los párpados?

An increasing number of people are seeking eyelid surgery, medically known as a blepharoplasty, and patients under 35 represent the fastest growing group. (Erik Winkowski/The New York Times) Ñ FOR EDITORIAL USE ONLY WITH SCI EYELID SURGERY BY DAWN MACKEEN FOR NOV. 15, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

Guardar

Eliminar las bolsas y el exceso de piel alrededor de los ojos puede dar un aspecto más descansado, pero también causar sequedad ocular y, en casos poco frecuentes, problemas en la visión.

Andrea Holt odiaba las bolsas debajo de sus ojos.

PUBLICIDAD

En realidad no las había notado hasta que cumplió 40 años, pero ahora no podía dejar de enfocarse en ellas. El corrector, el bótox y las cremas hidratantes de lujo no ayudaban.

Dijo que le molestaban tanto que empezó a usar anteojos falsos. Pero finalmente se decidió por otra opción: la cirugía plástica. El año pasado se hizo una blefaroplastia, una operación para eliminar el exceso de piel o grasa de los párpados. Comentó que ahora, después de haberse operado los párpados superiores e inferiores, luce más descansada incluso después de una jornada de 12 horas como especialista de mercadeo.

PUBLICIDAD

"Me ha ayudado con mi confianza", explicó.

Holt, quien vive en Atlanta, forma parte de un número creciente de mujeres que buscan una cirugía de párpados, según un informe reciente de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos.

En 2022, la blefaroplastia remplazó a la rinoplastia, también conocida como "operación de nariz", como la cirugía estética facial más popular. Según el informe, el año pasado se realizaron poco menos de 119.000 cirugías estéticas de párpados en Estados Unidos, un aumento del 19 por ciento con respecto a 2024. Aunque la mayoría se realizaron en pacientes mayores de 55 años, las personas de 35 años o menos representaron el grupo de más rápido crecimiento, según el reporte. Los hombres también se someten al procedimiento, pero en cifras pequeñas que no han aumentado.

PUBLICIDAD

En TikTok e Instagram, las fotos de "antes" y "después" de las blefaroplastias muestran ojos de aspecto exhausto repentinamente rejuvenecidos. Celebridades, incluyendo a la gimnasta Simone Biles y la actriz Denise Richards, han confirmado haberse sometido al procedimiento. Otras, como Jennifer Lawrence, han desatado especulaciones debido a cambios aparentes en su apariencia, pero no han admitido haberse operado.

Muchos pacientes, como Holt, esperan mejorar su confianza y apariencia, y abordar los cambios relacionados con la edad, según los médicos. También se cree que el aumento de personas que toman medicamentos para perder peso es un factor contribuyente. Después de una pérdida de peso, los rostros pueden lucir hundidos y los ojos pueden tener una apariencia sumida, un aspecto que suele llamarse "cara de Ozempic".

PUBLICIDAD

La blefaroplastia, a menudo llamada "blef", puede realizarse en el párpado superior o inferior, o en ambos. En el párpado superior, el procedimiento implica eliminar el exceso de piel y, en ocasiones, remodelar la grasa o reposicionar el pliegue del párpado. En el párpado inferior, para reducir las bolsas debajo de los ojos, los cirujanos extraen o reposicionan la grasa que se ha desplazado fuera de la cuenca del ojo. Algunos pacientes también tienen una caída del músculo del párpado, llamada ptosis, la cual requiere un procedimiento quirúrgico adicional para corregirse. Y a veces los párpados no son el problema estético; puede ser que la ceja haya descendido con el tiempo, un problema que la cirugía de párpados no puede corregir.

Michael Kazim, profesor clínico de oftalmología y cirugía en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, dijo que las tasas de complicaciones quirúrgicas de la operación de párpados no se habían establecido de manera definitiva. Sin embargo, tanto Kazim como otros especialistas dijeron que al igual que sucede con todas las operaciones, el procedimiento conlleva riesgos y no debería trivializarse. Las operaciones mal realizadas pueden ser devastadoras y, en casos raros, afectar la visión o alterar fundamentalmente la apariencia de las personas de maneras que no les gustan.

PUBLICIDAD

Aunque no son comunes, los posibles resultados adversos de una blefaroplastia de párpado inferior incluyen que el párpado se voltee hacia adentro o hacia afuera, o que tire hacia abajo, dijo Kyle J. Godfrey, un oftalmólogo que se especializa en cirugía plástica oculofacial en Weill Cornell Medicine. Para el párpado superior, si se extrae demasiada piel, es posible que el ojo no pueda cerrarse adecuadamente, otra complicación rara, afirmó.

Kristine Cameron, que ahora tiene 48 años, se hizo una blefaroplastia cuando tenía treinta y tantos años por un párpado superior caído. La cirugía resultó en que sus ojos quedaran asimétricos, dijo. Una cirugía de revisión posterior la dejó incapaz de cerrar el ojo izquierdo por completo. Con dolor insoportable de manera intermitente, Cameron dijo que se sentía demasiado traumatizada para someterse a un injerto de piel para reparar el párpado, como le recomendó un médico al que consultó.

PUBLICIDAD

Los médicos señalan que someterse a cualquier operación estética es una decisión seria. "Muchas veces, la respuesta correcta es no operarse en absoluto", dijo Godfrey.

'Tienes que vivir con eso'

Kazim dijo que durante una consulta inicial con un paciente, crearía un plan quirúrgico de lo que es posible. Para los pacientes mayores, estudia fotos de ellos cuando tenían entre 20 y 30 años, para entender cómo lucían sus párpados en ese entonces. Pero asesorar a personas más jóvenes que quieren cambiar su apariencia natural es diferente, dijo, y requiere de orientación delicada.

Él les pregunta cuánto tiempo llevan pensando en hacerse la cirugía. Si es mucho tiempo, a menudo significa que han considerado la magnitud del procedimiento y los posibles riesgos, y que no están actuando impulsivamente, por ejemplo, en respuesta a un cambio de vida como un divorcio. Los pacientes que se han sentido afligidos durante años debido a cómo lucen sus ojos a menudo son buenos candidatos, porque están seguros de su intención y tienen expectativas realistas, explicó.

PUBLICIDAD

Otros pacientes tienen objetivos que podrían no ser seguros para sus ojos. Kazim dijo que, por ejemplo, podrían pedir que se les estire el párpado superior hasta un punto que podría impedir que se cierre. O es posible que los pacientes no se den cuenta del posible impacto emocional de la operación y de cómo puede transformar su apariencia. En su experiencia, a la mayoría de las personas no les gusta verse demasiado diferentes, solo quieren lucir como una versión más juvenil de sí mismos.

"Tenemos largas conversaciones porque una vez que empiezas, tienes que vivir con eso", dijo Kazim. "No quieres tener arrepentimientos al final de esto".

Un enfoque menos agresivo

Rodeados por la piel más delgada del cuerpo, los ojos son uno de los primeros lugares en los que las personas notan el envejecimiento. Debajo de la superficie de la piel, los músculos y tendones se debilitan o aflojan con la edad, dicen los médicos. La grasa orbitaria, la almohadilla protectora alrededor de los ojos, puede abultarse hacia adelante. Los párpados superiores comienzan a perder su elasticidad y se caen; los párpados inferiores se descuelgan.

PUBLICIDAD

Los cirujanos dicen que la blefaroplastia es diferente hoy de lo que era en el pasado. Los avances quirúrgicos y los cambios de enfoque --por ejemplo, la idea de que un párpado más lleno puede parecer más juvenil-- han transformado la forma en que se realiza, según dijeron los médicos.

"Posiblemente éramos más agresivos, y quitábamos piel y músculo, y realmente extraíamos una cantidad considerable de tejido de los párpados", dijo Andrea Tooley, vocera de la Academia Estadounidense de Oftalmología y cirujana oculoplástica en Paducah, Kentucky. Ese enfoque ha sido remplazado en gran medida por procedimientos más conservadores, centrados en preservar el músculo y el volumen en los párpados, dijo.

Tooley enfatizó la importancia de investigar la experiencia y formación de un cirujano, y de priorizar la salud del ojo por encima del aspecto estético.

Dependiendo de la situación y del profesional, dijo Tooley, una blefaroplastia puede realizarse en el consultorio del médico o en un centro quirúrgico con anestesia general, la cual conlleva sus propios riesgos. La operación puede costar desde 3000 hasta 6500 dólares tan solo en honorarios del médico, según las cifras más recientes de la asociación de cirugía plástica. El costo es más alto para los cuatro párpados y no incluye otros gastos, como la sala de operaciones. La cirugía también causa comúnmente sequedad ocular, algo que Holt experimentó.

Por lo general, los seguros no cubren procedimientos estéticos. La cirugía reconstructiva necesaria para mejorar la función es diferente, como cuando los párpados cuelgan hasta cubrir las pupilas y afectan la visión periférica o central, o para corregir deformidades resultantes de un accidente o tumores.

Aunque las fotos de "antes" y "después" pueden parecer impresionantes, las fotografías en internet a veces están mejoradas digitalmente o manipuladas mediante inteligencia artificial, lo que lleva a expectativas poco realistas, dijo C. Bob Basu, presidente saliente de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos. Y los resultados de una cirugía pueden variar según el historial y la anatomía del paciente, así como la experiencia y formación del cirujano.

"Con las redes sociales, la gente se emociona y piensa: 'OK, solo voy a deslizar hacia la derecha y me voy a ver así'", dijo Basu. "Así no es como funcionan la medicina y la cirugía reales".

Una pérdida inesperada

Una pérdida de peso significativa por medicamentos GLP-1 puede resultar en un exceso de piel flácida y un aspecto hundido en el rostro. Para restaurar el volumen, los cirujanos colocan grasa de otra parte del cuerpo alrededor de los ojos o las mejillas. El procedimiento, llamado injerto de grasa facial, a menudo se realiza junto con una blefaroplastia de párpado inferior.

Ash Patel, profesor de cirugía en la Universidad de Duke, recomendó que las personas que han tenido una pérdida de peso significativa esperen al menos seis meses antes de someterse a un procedimiento estético. El peso también debe estar estabilizado antes del injerto de grasa facial, dijo, de lo contrario, el tejido transferido podría disminuir en volumen.

Más allá de los riesgos quirúrgicos inmediatos, también se debe advertir a los pacientes que los resultados de una blefaroplastia no duran para siempre, dijo Kazim. A medida que los pacientes envejecen, pueden descubrir que necesitan otro procedimiento para mantener la apariencia.

Cameron, quien se operó por su párpado caído, dijo que desde entonces ha estado lidiando con lo distintos que lucen sus ojos. "Tu rostro es lo primero que ve la gente: tus ojos", dijo. Ya no tener párpados encapotados, un rasgo que sus hijos todavía tienen, dijo, ha sido una pérdida inesperada.

"Esto no es tan sencillo como, ya sabes, tus amigos lo hacen ver, o un médico lo hace ver, o, ya sabes, la comunidad en internet lo hace ver", dijo Cameron. "Estás cambiando un rasgo de tu rostro".