Colombia

El ELN mencionó las razones de la liberación de los dos agentes del CTI que estuvieron secuestrados por más de 18 meses en Arauca: “Buen comportamiento”

La guerrilla sostuvo que aplicó un procedimiento interno denominado "procesos condenatorios" y que consideró el estado de salud de uno de los retenidos para concederles una rebaja de pena dentro de su sistema de justicia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La guerrilla justificó la entrega de los funcionarios bajo el argumento de procedimientos internos y rebajas de pena. (Captura de Pantalla ELN Voces)
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció sobre la liberación de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que permanecían secuestrados en Arauca desde mayo de 2025.

En un comunicado publicado en su portal web ELN-Voces, el Frente de Guerra Oriental (FGO) se refirió a los motivos por los que, según ellos, habrían aceptado la entrega de los dos funcionarios a los organismos nacionales e internacionales, hecho que se registró el jueves 12 de noviembre de 2026.

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Inicialmente, el grupo guerrillero sostuvo que liberó a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación tras aplicarles un procedimiento interno que denominó “procesos condenatorios”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estado de salud del investigador Jesús Pacheco Oviedo incidió en la decisión del grupo armado para conceder la libertad. (Captura de Pantalla ELN Voces)

A su vez, el FGO afirmó que decidió concederles la libertad por su “colaboración y buen comportamiento”, factores que, según su versión, les permitieron acceder a una rebaja de pena dentro de lo que describe como su sistema de justicia.

“Considerando que por colaboración, buen comportamiento y dentro de los valores de la justicia humanitaria y revolucionaria, acorde a nuestros principios y normas, contempla la rebaja de pena”, mencionó el ELN en su pronunciamiento.

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También, la organización alzada en armas señaló que tuvo en cuenta el estado de salud de Pacheco Oviedo y la necesidad de que recibiera atención especializada. “Los agentes del CTI son acreedores a tal beneficio por los derechos mencionados, por tal razón, el mando del FGO define darles la libertad”, indicaron.

Del mismo modo, la estructura insurgente aseguró que había permanecido abierta a un canje humanitario, aunque responsabilizó a los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella de no tener voluntad política para concretarlo.

El ELN responsabilizó a los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella por la falta de un canje humanitario. (Captura de Video Frente de Guerra Oriental ELN - VKVideo)
El ELN responsabilizó a los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella por la falta de un canje humanitario. (Captura de Video Frente de Guerra Oriental ELN - VKVideo)

“Una vez más queda demostrado que para estos gobiernos la vida y seguridad de sus funcionarios no les representa ningún valor y solo prima sus intereses”, señalaron.

Por último, el ELN hizo además un llamado a los integrantes de los organismos de seguridad del Estado para que reflexionen sobre los riesgos que, a su juicio, enfrentan en medio del conflicto armado. “Llamamos a los funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado, a reflexionar sobre estas enseñanzas, que coloca en riesgo sus vidas a cambio de nada”, puntualizaron.

Incluso, se refirieron brevemente al bombardeo registrado en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde el grupo armado negó que entre las personas afectadas hubiera combatientes de estas estructuras armadas. La guerrilla afirmó además que Silvana Guerrero sigue viva, una versión incluida en su comunicado tras las informaciones sobre esa operación.

La guerrilla del ELN liberó a los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada en Arauca (JetSetCriollo/X)

Así fue la liberación de los agentes

La entrega de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada se produjo durante una misión humanitaria en Arauca, con participación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia.

Los dos investigadores habían sido retenidos el 8 de mayo de 2025 mientras realizaban labores judiciales y de protección en el trayecto rural entre Fortul y Arauquita. Su liberación cerró cerca de 18 meses de cautiverio.

La Defensoría del Pueblo indicó que el regreso de los funcionarios permitió su reencuentro con las familias, con las que la entidad había mantenido contacto durante el secuestro. “Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir”, manifestó la institución.

El organismo insistió en que la entrega no debe interpretarse como una concesión del grupo armado. También exigió la liberación de todas las personas secuestradas por el ELN y otras organizaciones armadas, y reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas y a sus allegados.

(Oscar Quin-Casanare Noticias/Facebook)
Los investigadores del CTI completaron su salida de la zona junto a Pacho, un gato que los acompañó durante el cautiverio. (Oscar Quin-Casanare Noticias/Facebook)

Tras la liberación, los investigadores relataron que volvieron con Pacho, un gato que los acompañó durante el cautiverio. López Estrada contó que el animal llegó al grupo y se acercó a ambos funcionarios; Pacheco Oviedo lo definió como “nuestro compañero, nuestra guía”, según una entrevista difundida por Casanare Noticias.

Pacheco Oviedo relató que el felino incluso dormía con ellos. López Estrada decidió llevarlo consigo al recuperar la libertad, por lo que la salida de la zona terminó con los dos agentes y el gato que adoptaron durante su retención.

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