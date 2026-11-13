México

Progol de Media Semana: resultados ganadores del viernes 13 de noviembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer los números ganadores del Progol de Media Semana

Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada viernes, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 821 de este viernes 13 de noviembre de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 821.

Combinación ganadora: E V L L L V L E E.

¿Cómo convertirte en ganador del Progol de Media Semana?

¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)
¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

PUBLICIDAD

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estatus de vuelos desde y hacia EEUU: qué pasa en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Las medidas aplicadas en México surge luego de que el gobierno estadounidense detuviera por completo sus operaciones aéreas

Estatus de vuelos desde y hacia EEUU: qué pasa en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro se prepara para recibir a Edén Muñoz, que acaba de ganar su primer Latin Grammy como solista

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

La banda ya está en la CDMX para su mega show en la Plaza de la Constitución

Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Sigue las noticias más importantes sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

El exvicefiscal permanece bajo la lupa del Órgano Interno de Control pese a su renuncia

Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, es trasladado de urgencia a hospital de Jalisco

Caso Carlos Emilio: admiten demanda contra funcionarios de la SSPC por presuntas omisiones en la investigación

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

ENTRETENIMIENTO

Desde daños a propiedad privada a enfrentamientos con montachoques y en teatro: el historial de acusaciones de Ari Telch por el que ya fue denunciado

Desde daños a propiedad privada a enfrentamientos con montachoques y en teatro: el historial de acusaciones de Ari Telch por el que ya fue denunciado

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

HotSpanish advierte las cláusulas de La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow y Jorge Durán: “A mí no me va importar”

Karol G en el Estadio GNP Seguros: horarios, objetos prohibidos, canciones y todo sobre sus shows en CDMX

DEPORTES

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Liga MX Femenil: fechas, horarios y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2026

Gilberto Mora y la millonaria cifra que pone en evidencia la diferencia entre las plantillas de México y Jamaica 

Este es el valor de los futbolistas de Jamaica que enfrentarán a la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League

Países Bajos vs Grecia: a qué hora y dónde ver en vivo hoy desde México a los Tulipanes en la UEFA Nations League