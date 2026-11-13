Citlalli Hernández se lanza contra versión de Reginaldo Sandoval y rechaza acuerdo para repetir encuesta en Michoacán. (RS)

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La disputa por las candidaturas en los 17 estados donde se elegirá gobernador sigue dando de qué hablar al interior de la coalición oficialista, luego de que integrantes del Partido del Trabajo (PT) mostraran sus diferencias de manera pública por las designaciones de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El día de ayer, 12 de noviembre de 2026, el guinda y sus aliados presentaron el primer acuerdo para contender en coalición en los comicios del próximo año en Guerrero, un estado donde en un primer momento se presentó un distanciamiento relevante con los petistas.

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A ese alejamiento se sumó el de Michoacán, donde los militantes del partido aliado rechazaron la designación de Carlos Torres Piña como candidato virtual de Morena y el Verde.

Citlalli Hernández se lanza contra Reginaldo Sandoval por “faltar a la verdad”

Al respecto, el jueves, el líder petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, se adelantó y aseguró que la encuesta se volvería a repetir, una señal de que las diferencias se habían “subsanado”, sin embargo, él no forma parte de las reuniones entre dirigentes, según confirmó Morena.

Un día después, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Electoral del guinda, rechazó los dichos del diputado, esperando que los haya vertido a “título personal” y no a “nombre del PT”.

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Reginaldo Sandoval reconoce que pierde fuerza una alianza total con Morena. (Político Mx)

Acusó a su compañero de coalición de “faltar a la verdad”, así como “al respeto del diálogo político”; los señalamientos llegan tras meses en los que Reginaldo Sandoval ha endurecido el discurso en contra de Morena por el adelanto de los nombramientos para gubernaturas, donde los petistas no fueron incluidos.

En semanas recientes, el legislador lanzó una declaración que llevó al pronunciamiento de otros políticos respecto al tema: “Sí nos da para hacer perder hasta siete u ocho, hasta doce (estados)”.

Morena rechaza nuevo acuerdo con el PT para repetir encuestas en Michoacán

Ante la nueva declaración del petista, que generó diversos titulares en medios de comunicación donde se afirmaba que habría repetición de encuestas en Michoacán, Citlalli Hernández aseguró que hasta el día de hoy “lo hemos dejado pasar”.

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La dirigente morenista reveló la ausencia de Reginaldo Sandoval en las reuniones de los dirigentes nacionales, reafirmando la construcción de la coalición con los petistas, “reuniones en las que él no está, por cierto”.

Agregó que, a diferencia de declaraciones pasadas, esta vez decidió hacer pública su respuesta para “no generar confusión de ningún tipo, ya que sus declaraciones han sido públicas”; ya que la decisión anunciada por Sandoval apuntaría a una nueva medición entre el candidato de Morena y el petista Raúl Morón, a quien el partido aliado impulsa.

“En morena tenemos claro que las alianzas se construyen con diálogo, respeto y acuerdos por el objetivo común de que avance la transformación de México”, escribió en X la líder de morena.

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Raúl Morón busca la gubernatura de Michoacán con el PT. Crédito: PT

Aseguró que tras la medición en meses pasados para determinar a las y los candidatos del oficialismo en gubernaturas, en Michoacán “no existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de morena”.

El líder de los petistas en San Lázaro ha lanzado varios mensajes a Morena, en medio de la disputa electora

En múltiples ocasiones, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados se ha referido al partido aliado con advertencias directas sobre el futuro de la coalición rumbo a 2027. El pasado 21 de septiembre, Reginaldo Sandoval sostuvo que la alianza oficialista puede fracturarse si Morena mantiene una postura de distancia frente a sus aliados.

“Desdeña a los aliados diciendo que puede solo. Quizás ese es lo que nosotros leemos”, declaró en ese momento, luego de que el PT expresara su descontento por la designación de Verónica Díaz Robles como candidata en Zacatecas.

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Dos días después, el 23 de septiembre, el coordinador petista elevó el tono de la disputa al advertir que su partido tiene fuerza electoral suficiente para afectar los resultados de la coalición en entre siete y 12 entidades, aunque reconoció que el PT no ganaría una gubernatura por sí solo.

Para el 30 de octubre, el mensaje de Sandoval cambió de tono sin dejar de marcar distancia con Morena: adelantó que la alianza para 2027 sería parcial y no total, como originalmente se buscaba.

El diputado Reginaldo Sandoval ofrece declaraciones respecto a las decisiones internas del partido Morena. (@ReginaldoSF_PT)

“Se vislumbra la posibilidad de que vayamos en coalición parcial, empieza a alejarse la posibilidad de que vaya en una coalición total”, explicó el legislador, quien detalló que las negociaciones continúan abiertas en entidades como Aguascalientes, Colima, Querétaro y Baja California Sur.

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