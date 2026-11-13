Un muerto y un herido en ataque a balazos en transporte público de Naucalpan

Varias personas se reúnen alrededor de una Combi

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La mañana de este viernes 13 de noviembre de 2026 un hombre fue asesinado y su acompañante fue herido mientras viajaban en una combi de transporte público en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para realizar las investigaciones y buscar a los agresores.

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El hombre herido fue llevado a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

En el lugar quedaron al menos 11 casquillos percutidos por lo que las autoridades ya investigan si el ataque fue directo, un posible robo o alguna extorsión de las que suelen padecer transportistas de algunas rutas del Estado de México.

La balacera al interior de una unidad de transporte público provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en el cruce de la Avenida Doctor Gustavo Baz y 16 de Septiembre, en a de las vías principales en el municipio mexiquense a una hora esencial para la entrada de los trabajadores.

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El cuerpo de la víctima quedó adentro de una combi de la Ruta 5.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la agresión, así como la identidad de las víctimas y si hay personas detenidas. Se espera que las autoridades mexiquenses proporcionen más información sobre este hecho.

Elementos de Tránsito cerraron la avenida Doctor Gustavo Baz para permitir las labores de investigación y el levantamiento del cuerpo, acciones a cargo de autoridades del Estado de México.

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