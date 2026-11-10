México

Riñones,hígado y hasta los huesos: la planta comestible que aporta nutrientes favorenciendo la regeneración

Cuidar estos órganos y procurar su buen funcionamiento es clave para evitar enfermedades renales, infecciones urinarias o insuficiencia renal

Hígado, hepático, enfermedad hepática - VisualesIA
Hígado, hepático, enfermedad hepática - VisualesIA
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El hígado graso es una de las afecciones más comunes en la actualidad y afecta tanto a adultos como a jóvenes. Se caracteriza por la acumulación de grasa en las células del hígado, lo que puede desencadenar inflamación, daños celulares y fallas metabólicas si no se detecta y atiende a tiempo.

Entre las principales causas de esta enfermedad se encuentran el exceso de peso, una dieta alta en grasas y azúcares, el consumo exagerado de alcohol y la vida sedentaria. Si bien el tratamiento médico es fundamental, ha cobrado fuerza el interés por alternativas naturales que, como parte de un estilo de vida saludable, pueden apoyar a la salud hepática.

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De igual forma, los riñones desempeñan un papel esencial en la depuración del organismo al filtrar toxinas y mantener el equilibrio de líquidos y minerales. Cuidar estos órganos y procurar su buen funcionamiento es clave para evitar enfermedades renales, infecciones urinarias o insuficiencia renal. Además, fortalecer los huesos se vuelve prioritario con el paso del tiempo, pues una alimentación rica en minerales y vitaminas puede prevenir la osteoporosis y fracturas. En este escenario, algunas plantas nativas ofrecen compuestos beneficiosos para la protección integral de distintos órganos.

Entre las plantas comestibles que destacan por su eficacia, sobresale el huauzontle (Chenopodium nuttalliae). Esta planta originaria de México no solo brinda nutrientes esenciales, sino que posee una larga tradición en la alimentación prehispánica y se ha consolidado por sus aportes a la salud, especialmente para el cuidado del hígado, los riñones y los huesos, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en su publicación Nutrición con sabor, No. 11.

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huauzontles 10 de octubre 2023
Los huazontles forman parte de las plantas conocidas como quelites (Foto: Segob)

Las propiedades curativas del huauzontle: combate el hígado graso, limpia los riñones y fortalece los huesos

El huauzontle es considerado uno de los quelites más valiosos de México. Procedente de los estados del centro del país, como Guerrero, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, la planta se reconoce por su resistencia a climas fríos y secos, así como por su capacidad de crecer en suelos pobres. Se puede consumir tanto el tallo como las hojas y ramas, lo que multiplica sus aprovechamientos en la cocina.

El huauzontle es rico en proteínas, fibra, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, complejo B, C y E. Esta composición lo convierte en un apoyo para el fortalecimiento de los huesos y la prevención de problemas como la osteoporosis. Además, el calcio, fósforo y magnesio que contiene refuerzan la estructura ósea y contribuyen al correcto funcionamiento del sistema muscular.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el huauzontle presenta propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, fundamentales para proteger el hígado contra el daño provocado por toxinas y grasas acumuladas. Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres, lo que puede evitar o retardar el desarrollo del hígado graso.

El contenido de fibra y flavonoides favorece la depuración y limpieza renal, facilitando la eliminación de desechos y toxinas a través de la orina. Esto reduce la carga sobre estos órganos, previene infecciones y favorece la salud urinaria general.

Huauzontle
Las propiedades curativas del huauzontle: combate el hígado graso, limpia los riñones y fortalece los huesos (Segob)

La planta, además, fortalece el sistema inmune y protege de enfermedades infecciosas, diabetes, padecimientos del corazón y algunos tipos de cáncer, gracias a los flavonoides presentes en sus hojas y ramas. Su aporte de vitamina C potencia la absorción de hierro y fortalece los mecanismos de defensa.

Cómo aprovechar el huauzontle en tu alimentación diaria

Integrar el huauzontle en la dieta cotidiana puede ser sencillo gracias a su sabor suave y versatilidad en la cocina mexicana tradicional. Las ramas, flores y hojas se pueden consumir enteras. Una de las formas más populares es preparar tortitas de huauzontle rellenas de queso y bañadas en salsa de jitomate, un platillo muy apreciado en la gastronomía nacional.

Otra opción es cocer el huauzontle al vapor o hervido y añadirlo a sopas, guisos de pollo, ensaladas o como acompañamiento de carnes magras. También es común prepararlo capeado —envolviendo las ramas en huevo batido y friéndolo— o simplemente salteado con ajo, cebolla y otros vegetales.

Para potenciar la absorción de sus nutrientes, se recomienda combinarlo con alimentos ricos en vitamina C, como el jitomate o el limón, y acompañarlo con cereales integrales o leguminosas, como frijoles y lentejas.

huauzontle 10 de octubre 2023
Cómo aprovechar el huauzontle en tu alimentación diaria (iStock)

El consumo habitual de huauzontle representa una alternativa natural que contribuye al bienestar integral del cuerpo, siempre en conjunto con la atención médica profesional, el control de factores de riesgo y una dieta balanceada.

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